Министр обороны Беларуси провел встречу с военными, на которой обсуждались президентские выборы

Военный, как никто другой, понимает, как можно быстро и легко потерять спокойствие и мир и как тяжело это потом восстанавливать. Таким мнением поделился министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время встречи с офицерами. На ней обсуждали выборы Президента Беларуси.

По словам министра, военнослужащие всегда с пониманием относятся к политическим процессам. Ведь вся, по сути, жизнь людей в форме базируется на любви к Родине, необходимости защищать страну, на уважении к государственным символам и главнокомандующему.

Виктор Хренин:

"А вообще выборы, как сказал наш Президент, - это экзамен для руководства на то, что оно сделало для граждан нашей страны, это экзамен на политическую зрелость, на способность адекватно оценивать как достижения, так и проблемы, которые всегда есть. Что касается военнослужащих, я абсолютно убежден, что все люди в погонах сделают правильный выбор, выполнят свой гражданский долг и примут активное участие в выборах нашего будущего и лидера нашей страны".