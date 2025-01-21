Министр обороны проголосовал досрочно на выборах Президента Беларуси

О том, что белорусы серьезно относятся к предстоящим выборам, говорит и тот факт, что с первых минут как открылись избирательные участки, на них многолюдно. Одним из первых, кто отдал свой голос досрочно, был министр обороны Виктор Хренин. Он голосовал в одной из минских гимназий.