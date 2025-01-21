Министр обороны проголосовал досрочно на выборах Президента Беларуси

Погода в Беларуси
Брест2°
Гомель0°
Витебск0°
Могилев0°
Гродно1°
Минск1°
Минск
1°
Электоральная кампания в Беларуси перешла в самую активную фазу. 21 января ровно в полдень стартовало досрочное голосование.
О том, что белорусы серьезно относятся к предстоящим выборам, говорит и тот факт, что с первых минут как открылись избирательные участки, на них многолюдно. Одним из первых, кто отдал свой голос досрочно, был министр обороны Виктор Хренин. Он голосовал в одной из минских гимназий.
Бюллетень в урне - голос за мирную и сильную Беларусь в копилке решений, из которых складывается будущее нашей страны и ее народа.