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Министр обороны проголосовал досрочно на выборах Президента Беларуси

Электоральная кампания в Беларуси перешла в самую активную фазу. 21 января ровно в полдень стартовало досрочное голосование.

О том, что белорусы серьезно относятся к предстоящим выборам, говорит и тот факт, что с первых минут как открылись избирательные участки, на них многолюдно. Одним из первых, кто отдал свой голос досрочно, был министр обороны Виктор Хренин. Он голосовал в одной из минских гимназий.

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Бюллетень в урне - голос за мирную и сильную Беларусь в копилке решений, из которых складывается будущее нашей страны и ее народа.

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