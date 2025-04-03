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Министр ЖКХ объяснил, кто финансирует капремонт жилищного фонда в Беларуси
Ежегодно в Беларуси ставится план отремонтировать 3 % жилья от всего жилищного фонда в стране. Но хватает ли тех отчислений, которые ежемесячно платят граждане по "жировке", чтобы покрыть все расходы.
На такой вопрос в "Актуальном интервью" ответил министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило.
"Есть два источника. Первый - это население, которое каждый месяц отчисляет определенную сумму на расчетный счет местного исполнительного и распорядительного органа. Такой счет не может быть ни арестован, ни закрыт, поэтому деньги никуда оттуда не исчезают, а собираются на счетах этих органов", - объяснил министр ЖКХ.
После того, как местный орган принял решение о проведении капремонта дома, начинает верстаться его план, который должен быть выложен на сайте этого органа. В нем также должны быть отражены номера домов, и в какой период времени они будут отремонтированы.
То количество средств, которые насобирали граждане (а это порядка 40 % от плана ремонта, запланированного в 2025 году), направятся на капитальный ремонт жилья. Кстати, остальные 60 % выделятся из бюджета.
Также Геннадий Трубило обратил внимание, что всегда должны подписываться акты выполненных работ, а финансовые средства - пойти подрядным организациям, которые выполнили эти работы.