Минобразования Беларуси направило около 1 млн рублей на гранты для 113 молодых ученых
В 2025 году Министерство образования направило около миллиона белорусских рублей на поддержку молодых ученых. Финансирование получили 113 проектов студентов, аспирантов и докторантов.
Такая поддержка даст возможность продолжать научную работу и переходить к более смелым разработкам. В ведомстве подчеркивают, что выделение грантов молодым исследователям - одно из ключевых направлений Минобразования.
Петр Пекутько, начальник Управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси:
"У нас нет возрастных ограничений, но есть определенная квота на количество проектов, которые могут быть поддержаны, на количество проектов, которые выполняются молодыми учеными и поддерживаются, соответственно, Министерством образования. Мы исходим из того, что не менее 50 % всех проектов, которые мы будем финансировать, должны быть представлены и, соответственно, берем обязательство профинансировать проекты молодых ученых. Это проекты, которые уже могут предусматривать инновационную составляющую - не только проведение собственных исследований, но и разработку какой-либо продукции".
Министерство образования развивает и нефинансовые меры поддержки молодых исследователей. Так, инновация 2025 года - появление студенческих конструкторских бюро, где молодежь сможет развивать собственные проекты и приобретать практический опыт. Планируется, что до конца 2025 года начнут работать около 20 таких бюро.