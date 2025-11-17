Минобразования Беларуси направило около 1 млн рублей на гранты для 113 молодых ученых

"У нас нет возрастных ограничений, но есть определенная квота на количество проектов, которые могут быть поддержаны, на количество проектов, которые выполняются молодыми учеными и поддерживаются, соответственно, Министерством образования. Мы исходим из того, что не менее 50 % всех проектов, которые мы будем финансировать, должны быть представлены и, соответственно, берем обязательство профинансировать проекты молодых ученых. Это проекты, которые уже могут предусматривать инновационную составляющую - не только проведение собственных исследований, но и разработку какой-либо продукции".