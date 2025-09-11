3.64 BYN
Минобразования определило, в каких вузах иммигранты будут сдавать экзамен по госязыкам
Автор:Редакция news.by
Министерство образования определило, в каких университетах трудящиеся-иммигранты будут сдавать экзамен на знание государственных языков. Это определено ведомственным постановлением №161 "О пунктах оценки знаний государственного языка", принятым 5 сентября, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Документом обозначен перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения оценки знаний трудящимися-иммигрантами одного из государственных языков Беларуси, и максимальное количество мест в них.
В перечень вошли:
- Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина
- Витебский государственный университет имени П.М.Машерова
- Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
- Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
- Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова
- Белорусский государственный университет иностранных языков
Постановление вступает в силу после его официального опубликования