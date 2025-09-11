Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Минобразования определило, в каких вузах иммигранты будут сдавать экзамен по госязыкам

Министерство образования определило, в каких университетах трудящиеся-иммигранты будут сдавать экзамен на знание государственных языков. Это определено ведомственным постановлением №161 "О пунктах оценки знаний государственного языка", принятым 5 сентября, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Документом обозначен перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения оценки знаний трудящимися-иммигрантами одного из государственных языков Беларуси, и максимальное количество мест в них.

В перечень вошли:

  • Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина
  • Витебский государственный университет имени П.М.Машерова
  • Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
  • Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
  • Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова
  • Белорусский государственный университет иностранных языков

Постановление вступает в силу после его официального опубликования

