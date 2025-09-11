Минобразования определило, в каких вузах иммигранты будут сдавать экзамен по госязыкам

Министерство образования определило, в каких университетах трудящиеся-иммигранты будут сдавать экзамен на знание государственных языков. Это определено ведомственным постановлением №161 "О пунктах оценки знаний государственного языка", принятым 5 сентября, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Документом обозначен перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения оценки знаний трудящимися-иммигрантами одного из государственных языков Беларуси, и максимальное количество мест в них.

В перечень вошли:

Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина

Витебский государственный университет имени П.М.Машерова

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова

Белорусский государственный университет иностранных языков