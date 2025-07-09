Минпром Беларуси разъяснил изменения законодательства в сфере ввоза и эксплуатации автомобилей

В Беларуси вводят важные изменения в сфере ввоза и эксплуатации автомобилей на территории нашей страны. Постановление принято правительством.

Оно касается юрлиц, которые завозят в Беларусь иномарки. Теперь дилеры при ввозе больших партий обязаны будут предоставить весь пакет документов на машину, подтверждающий ее качество и безопасность.

Соответствующий техрегламент о безопасности действует в ЕАЭС. И отечественный производитель подчиняется его правилам, подтверждая необходимые характеристики автомобилей.

Новые требования ставят в равные условия национального производителя и импортеров, для которых отдельные требования были упрощены (их вводили в ковидное время, когда обеспечить соблюдение всей документации было проблематично). Теперь же рынок фактически возвращается к доковидным временам, повышая требования к безопасному обращению автомобилей в нашей стране.

"С момента вступления в силу постановления, начиная с 9 августа, начнется уже более подробный учет технических документов на ввозимые автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Таможенный регламент определяет партию до 150 единиц в год, то есть небольшая партия одного типа транспортного средства. На все остальное - крупный ввоз автомобилей с двигателем внутреннего сгорания - необходима будет уже оценка соответствия требованиям транспортного средства, - уточнил Андрей Конюшко, первый замминистра промышленности Беларуси. - Это будет дополнительный уровень безопасности для уверенности наших потребителей в качестве импортированной продукции".