"Минск-Белтаможсервис-2" - как новый логистический центр адаптируется к работе в условиях санкций
Недавно под Минском открылся новый комплекс транспортно-логистического центра "Минск-Белтаможсервис-2".
В чем преимущество нового комплекса и пользуется ли он спросом в условиях санкций, рассказал начальник Минской региональной таможни Сергей Иванов в "Актуальном интервью".
"Глобальная реконструкция крупнейшего национального логистического оператора была начата и завершена в установленные сроки. Общая площадь застройки составляет порядка 5 га. Возведен новый склад высокой категории А, шесть морозильных камер, для хранения товаров, требующих особых условий. Реконструирована железнодорожная ветка, которая позволяет принимать два состава контейнерных поездов и проводить манипуляции по выгрузке, разгрузке и экспедированию", - рассказал Сергей Иванов.
Логистическими центрами активно пользуются, склады загружены более чем на 100 %. Открытие новых складов также подтверждает востребованность услуг.
"Санкции привели к тому, что транспортные потоки, как импортные, так и экспортные переориентировались на Восток. Унификация пошлин и технических требований позволила Беларуси реализовывать товары на рынках ЕАЭС и за его пределами. Эффективное взаимодействие таможенных органов снижает негативные последствия ограничений", - отметил Сергей Иванов.