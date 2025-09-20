"Минск-Белтаможсервис-2" - как новый логистический центр адаптируется к работе в условиях санкций

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ab577e-2f21-4adc-b84c-d702cc1824a5/conversions/97f1d606-4e7b-4218-a5ea-6be2edc2436d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ab577e-2f21-4adc-b84c-d702cc1824a5/conversions/97f1d606-4e7b-4218-a5ea-6be2edc2436d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ab577e-2f21-4adc-b84c-d702cc1824a5/conversions/97f1d606-4e7b-4218-a5ea-6be2edc2436d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ab577e-2f21-4adc-b84c-d702cc1824a5/conversions/97f1d606-4e7b-4218-a5ea-6be2edc2436d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Недавно под Минском открылся новый комплекс транспортно-логистического центра "Минск-Белтаможсервис-2".

В чем преимущество нового комплекса и пользуется ли он спросом в условиях санкций, рассказал начальник Минской региональной таможни Сергей Иванов в "Актуальном интервью".

"Глобальная реконструкция крупнейшего национального логистического оператора была начата и завершена в установленные сроки. Общая площадь застройки составляет порядка 5 га. Возведен новый склад высокой категории А, шесть морозильных камер, для хранения товаров, требующих особых условий. Реконструирована железнодорожная ветка, которая позволяет принимать два состава контейнерных поездов и проводить манипуляции по выгрузке, разгрузке и экспедированию", - рассказал Сергей Иванов.

Логистическими центрами активно пользуются, склады загружены более чем на 100 %. Открытие новых складов также подтверждает востребованность услуг.