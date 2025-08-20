Минск и Тегеран свяжет прямой авиарейс

Иран и Беларусь договорились запустить прямое авиасообщение между Минском и Тегераном. Такое заявление сделал министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Реза Салехи-Амири, пишет sputnik.by.

Ранее 20 августа президенты Беларуси и Ирана Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан по итогам переговоров подписали во Дворце Независимости совместное заявление, которое предусматривает углубленное развитие отношений между двумя странами.

По словам Салехи-Амири, в туристической сфере оба государства столкнулись с такими препятствиями, как установление прямого авиасообщения, а также отмена туристических виз.

"Эти вопросы были разрешены на совместной встрече президентов Беларуси и Ирана", - сказал он.

Министр также отметил, что в ходе визита президента Пезешкиана в белорусскую столицу был подписан ряд документов в разных сферах - промышленности, торговле, экономике, культуре и туризме.