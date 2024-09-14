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Минск отмечает День города и приглашает гостей

Минск сегодня - в режиме праздника. На карте маршрута выходного и праздничного дня огромное количество интерактивных локаций, исторических реконструкций, спортивных площадок, музыкальных перформансов.

Все точки можно посетить и погрузиться в атмосферу дня рождения мегаполиса (подробности в видео).

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