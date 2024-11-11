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Минск пополняют социально-значимые объекты
Инвестиции в будущее столицы! Минск пополняют социально-значимые объекты. Сразу несколько новостроек возводят в Ленинском районе. Это сфера здравоохранения. Так, в Лошице строят большую детскую поликлинику. Она рассчитана на 480 посещений в смену, а в отделении реабилитации будет и бассейн. Кроме того, на улице Маяковского появится новый многопрофильный медицинский центр.
"Этот объект будет включать в себя 10-ю стоматологическую поликлинику, эндокринологический центр, а также центр пластической хирургии. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2025 года," - заявил Павел Романовский, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района г. Минска.
Еще одним значимым объектом для столицы станет новый физкультурно-оздоровительный центр, который возводят по улице Янки Лучины. Кроме бассейнов здесь немало возможностей для активного образа жизни.
"Вот эта стеклянная, которую мы видим, это зона бассейнов. Там основной плавательный бассейн с дорожкой на 25 метров с переменной глубиной. Будет еще рядом установлено 10 гидромассажных аттракционов. Третья зона - это многофункциональный спортивный зал, там будут тренажеры различной направленности", - рассказал Сергей Рута, заместитель гендиректора ГП "Аква-Минск".
В микрорайоне Лошица в перспективе построят и новую школу.
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