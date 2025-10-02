3.66 BYN
Минск принимает III Международную научно-практическую конференцию
Судебно-экспертная деятельность вносит существенный вклад в решение задач национальной безопасности, обеспечивая защиту. Минск принимает Международную тематическую научную конференцию в третий раз.
В 2025 году в столицу приехали специалисты из Азербайджана, Беларуси, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана. Выработать новые конкретные шаги и методики в работе эксперта - главная задача конференции.
Елена Россинская, научный руководитель Института судебных экспертиз Московского государственного юридического университета (Россия):
"Белорусские эксперты добились очень больших успехов как в науке, так и в практической деятельности. Мы регулярно обмениваемся методическими материалами".
Юрий Овсиюк, зампредседателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
"Эта конференция говорит о том, что белорусы являются законодателями моды в области судебной экспертизы, что оценивается всеми нашими коллегами даже из недружественных стран. Все стремятся узнать что-то новое, поделиться опытом и разработками".
Отметим, белорусская экспертиза во многом является законодателем моды в экспертном сообществе. Ряд исследований проводят только в научном центре Госкомитета судебных экспертиз.