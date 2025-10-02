Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Минск принимает III Международную научно-практическую конференцию

Судебно-экспертная деятельность вносит существенный вклад в решение задач национальной безопасности, обеспечивая защиту. Минск принимает Международную тематическую научную конференцию в третий раз.

В 2025 году в столицу приехали специалисты из Азербайджана, Беларуси, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана. Выработать новые конкретные шаги и методики в работе эксперта - главная задача конференции.

Конференция

Елена Россинская, научный руководитель Института судебных экспертиз Московского государственного юридического университета (Россия):

"Белорусские эксперты добились очень больших успехов как в науке, так и в практической деятельности. Мы регулярно обмениваемся методическими материалами".

Юрий Овсиюк

Юрий Овсиюк, зампредседателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

"Эта конференция говорит о том, что белорусы являются законодателями моды в области судебной экспертизы, что оценивается всеми нашими коллегами даже из недружественных стран. Все стремятся узнать что-то новое, поделиться опытом и разработками".

Отметим, белорусская экспертиза во многом является законодателем моды в экспертном сообществе. Ряд исследований проводят только в научном центре Госкомитета судебных экспертиз.

Разделы:

Общество

Теги:

конференияэкспертиза