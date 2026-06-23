Минский городской технопарк открывает новую площадку в Заводском районе столицы

Очередной и масштабный проект Минского городского технопарка: новая площадка ведущего индустриального кластера появится в Заводском районе столицы, в границах улиц Радиальной, Омельянюка и Центральной.

Здесь разместятся предприятия по выпуску экспортоориентированной продукции. Общая площадь комплекса превышает 17 тыс. кв. м. Проект включает пять корпусов: в трех из них провели реконструкцию, еще два возвели с нуля. Строители завершили основные работы и перешли к монтажу высокотехнологического оборудования и пусконаладке.

"На данной площадке будут размещены предприятия наших резидентов. Резиденты - это предприятия, которые будут выпускать инновационную продукцию. Все площади, которые сейчас строятся, уже распределены, мы понимаем, какие именно организации сюда будут заезжать и какую будут выпускать продукцию. На данном этапе на объекте работают порядка 170 человек вахтовым методом по 12 часов. Сдача объекта планируется август-сентябрь этого года", - отметил руководитель Центра обслуживания "Центральная" Минского городского технопарка Виктор Муравицкий.

Виктор Муравицкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48da08d8-e1ca-4b80-8aa6-702ac9c5091e/conversions/c41a8576-4fb2-4c4e-9866-af76c4fe3ce8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48da08d8-e1ca-4b80-8aa6-702ac9c5091e/conversions/c41a8576-4fb2-4c4e-9866-af76c4fe3ce8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48da08d8-e1ca-4b80-8aa6-702ac9c5091e/conversions/c41a8576-4fb2-4c4e-9866-af76c4fe3ce8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48da08d8-e1ca-4b80-8aa6-702ac9c5091e/conversions/c41a8576-4fb2-4c4e-9866-af76c4fe3ce8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Количество предприятий-резидентов Минского городского технопарка за последние 10 лет выросло вдвое. Сейчас на всех его площадках работает 81 компания. Общий объем выпускаемой продукции ежегодно увеличивается на 30-40 %.

"У нас перед нашими резидентами стоят две основные задачи. Первая задача - это импортозамещение, то есть мы непосредственно работаем с продуктами, которые будут заменять то, что мы раньше завозили из-за рубежа. Вторая задача - это увеличение количества рабочих мест. Мы, в принципе, и заточены на то, чтобы работать с частным сектором, развивать государственно-частное партнерство. Город продолжит оказывать содействие в подборе каких-то потенциальных площадок и реализации интересных проектов для инновационных производственных компаний. И потенциальная площадка, которая может у нас появиться уже в конце этого года, будет располагаться вблизи улицы Казинца", - поделился советник директора Минского городского технопарка Владимир Дубина.

Владимир Дубина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5faddde-fbb1-4e64-a37d-441c97b95f91/conversions/bc04c730-1820-4fe4-9ddd-0ad9e28aa51b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5faddde-fbb1-4e64-a37d-441c97b95f91/conversions/bc04c730-1820-4fe4-9ddd-0ad9e28aa51b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5faddde-fbb1-4e64-a37d-441c97b95f91/conversions/bc04c730-1820-4fe4-9ddd-0ad9e28aa51b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5faddde-fbb1-4e64-a37d-441c97b95f91/conversions/bc04c730-1820-4fe4-9ddd-0ad9e28aa51b-xl-___webp_1920.webp 1920w