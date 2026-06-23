3.79 BYN
2.80 BYN
3.21 BYN
Минский городской технопарк открывает новую площадку в Заводском районе столицы
Очередной и масштабный проект Минского городского технопарка: новая площадка ведущего индустриального кластера появится в Заводском районе столицы, в границах улиц Радиальной, Омельянюка и Центральной.
Здесь разместятся предприятия по выпуску экспортоориентированной продукции. Общая площадь комплекса превышает 17 тыс. кв. м. Проект включает пять корпусов: в трех из них провели реконструкцию, еще два возвели с нуля. Строители завершили основные работы и перешли к монтажу высокотехнологического оборудования и пусконаладке.
"На данной площадке будут размещены предприятия наших резидентов. Резиденты - это предприятия, которые будут выпускать инновационную продукцию. Все площади, которые сейчас строятся, уже распределены, мы понимаем, какие именно организации сюда будут заезжать и какую будут выпускать продукцию. На данном этапе на объекте работают порядка 170 человек вахтовым методом по 12 часов. Сдача объекта планируется август-сентябрь этого года", - отметил руководитель Центра обслуживания "Центральная" Минского городского технопарка Виктор Муравицкий.
Количество предприятий-резидентов Минского городского технопарка за последние 10 лет выросло вдвое. Сейчас на всех его площадках работает 81 компания. Общий объем выпускаемой продукции ежегодно увеличивается на 30-40 %.
"У нас перед нашими резидентами стоят две основные задачи. Первая задача - это импортозамещение, то есть мы непосредственно работаем с продуктами, которые будут заменять то, что мы раньше завозили из-за рубежа. Вторая задача - это увеличение количества рабочих мест. Мы, в принципе, и заточены на то, чтобы работать с частным сектором, развивать государственно-частное партнерство. Город продолжит оказывать содействие в подборе каких-то потенциальных площадок и реализации интересных проектов для инновационных производственных компаний. И потенциальная площадка, которая может у нас появиться уже в конце этого года, будет располагаться вблизи улицы Казинца", - поделился советник директора Минского городского технопарка Владимир Дубина.
Спектр деятельности предприятий на площадке охватывает самые разные отрасли. Сегодня резиденты успешно развивают такие направления, как станко - и машиностроение, медицину, экологию и инжиниринг.