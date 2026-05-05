Инновации, дополнительные рабочие места, а также продукция для белорусской экономики и на экспорт - Минский городской технопарк расширяет производственные локации.

Этой осенью резидентов примет площадка на улице Центральной. Там будут располагаться компании из области машиностроения, станкостроения, производство зарядных станций для электромобилей.

Одновременно ведется прием заявок для размещения производственного бизнеса и на перспективной площадке по улице Казинца.

Сегодня активно развивается площадка технопарка по Партизанскому проспекту. Один из аспектов здесь - производство спецтехники, в том числе реализация проектов для экспорта.