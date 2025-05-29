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Минскому тракторному заводу - 79 лет
29 мая Минский тракторный завод отмечает 79-летие. За свою историю МТЗ выпустил более 4 млн единиц тракторной техники и сегодня входит в число ведущих мировых производителей. Завод был основан 29 мая 1946 года.
Начали с производства пусковых двигателей и гусеничных машин, а через семь лет - тракторов на пневматических шинах, определивших специализацию предприятия. Сегодня белорусские тракторы используют не только аграрии, но и строители, коммунальные и дорожные службы.
Немного истории. 18 июня 1949 года был создан экспериментальный образец трактора "Беларусь" МТЗ-1. В серию модификация не пошла, зато стала основой для серийного трактора "Беларусь" МТЗ-2.
14 октября 1953 года в 17:16 с главного конвейера Минского тракторного завода сошел первый колесный пропашной трактор на баллонах - "Беларусь" МТЗ-2. Это событие положило начало белорусскому тракторостроению. Первый отечественный трактор решили назвать "Беларусь". Кстати, название бренда потом неоднократно менялось.
Сегодня на МТЗ выпускаются тракторы для всех климатических и эксплуатационных условий. В целом тракторы BELARUS работают в 125 странах на пяти континентах. Линейка техники включает 160 моделей и более 220 модификаций.
Несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию в мире, Минский тракторный завод продолжает производить и продавать тракторы, причем более 90 % техники идет на экспорт. Ключевой рынок для МТЗ - Россия. При этом увеличиваются поставки и в государства так называемой дальней дуги, в том числе Юго-Восточной Азии и Африки.