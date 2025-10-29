В связи с закрытием литовской стороной границы "Минсктранс" на месяц отменяет рейсы в Вильнюс, Каунас и Ригу. Пассажирам вернут стоимость билетов.

Сейчас белорусская сторона оказывает помощь тем, кто застрял на границе, став заложником политической ситуации.

29 октября кабмин Литвы принял постановление о закрытии двух последних функционирующих пограничных пунктов пропуска с нашей страной - "Мядининкай" и "Шальчининкай" (с белорусской стороны это "Каменный Лог" и "Бенякони").

Пункт пропуска "Шальчининкай" полностью прекратит работу. Выехать из Беларуси в Литву можно будет лишь через "Каменный Лог" и только ограниченной категории лиц: дипломатам и тем, кто доставляет диппочту, гражданам, следующим транзитом в Калининград или из Калининграда, гражданам стран ЕС и обладателям ВНЖ в Литве и тем, у кого есть гуманитарная виза. В исключительных случаях границу смогут пересечь и другие лица при посредничестве Министерства иностранных дел Литвы.

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста "Каменный Лог":

"Литовская сторона максимально ограничивает пропуск на свою сторону. Того решения, которое более трех суток ожидали граждане разных стран и думали, что оно будет, конечно же, положительное, будет осуществлен все-таки пропуск на литовскую сторону, его не последовало, что является недружелюбным и недружественным поступком со стороны литовских властей. Белорусские таможенные органы готовы к работе с увеличенным потоком транспортных средств на оставшихся пунктах пропуска латвийской и польской границ".