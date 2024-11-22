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Минскводоканал рассказал о качестве артезианской воды, поступающей в квартиры минчан

Контроль качества воды в Минске ведется по 60 показателям, в том числе органолептическим, химическим, микробиологическим и радиологическим.

Проверяют на всех этапах: от подъема воды из скважин, водоподготовки, очистки, фильтрации, перед подачей в распределительную сеть. Делают это без выходных, 7 дней в неделю.

Первые результаты есть уже и по только присоединившимся к артезианской воде районам. Все в норме! Это подтвердили 11 января в Минскводоканале.

За 2024 год специалисты лаборатории Минскводоканала взяли около 22,5 тыс. проб воды и провели более 190 тыс. исследований.

Минскводоканал

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