Минскводоканал рассказал о качестве артезианской воды, поступающей в квартиры минчан

Контроль качества воды в Минске ведется по 60 показателям, в том числе органолептическим, химическим, микробиологическим и радиологическим.

Проверяют на всех этапах: от подъема воды из скважин, водоподготовки, очистки, фильтрации, перед подачей в распределительную сеть. Делают это без выходных, 7 дней в неделю.

Первые результаты есть уже и по только присоединившимся к артезианской воде районам. Все в норме! Это подтвердили 11 января в Минскводоканале.