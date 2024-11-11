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Минздрав: госучреждения здравоохранения могут по желанию граждан оказывать платную медпомощь
Постановление о расширении возможностей в оказании платных медицинских услуг не повлияет на гарантированный объем бесплатной медпомощи, она будет оказываться на тех же условиях, что действовали до принятия документа, пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА.
Минздрав отметил, что эксперимент по оказанию платных медицинских услуг в выходные и праздничные дни прошел успешно, и теперь пора его расширить.
Подписанное главой правительства постановление закрепляет возможность оказания таких услуг в государственные праздники и праздничные дни, объявленные нерабочими, а также на выходных.
Госучреждения здравоохранения могут по желанию граждан оказывать платную медпомощь в гинекологическом, урологическом, офтальмологическом, нейрохирургическом, оториноларингологическом, рентгенхирургическом, ортопедическом, травматологическом, реконструктивном, челюстно-лицевом, общехирургическом, проктологическом, эндоскопическом направлениях.
После эксперимента увеличено число учреждений здравоохранения, которые могут оказывать платные услуги. Теперь их насчитывается 265.
"Важно, что оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, несмотря на реализацию данного постановления, будет обеспечено беспрепятственно, бесплатно в полном объеме и на тех же условиях, которые действовали до принятия данного постановления", - подчеркнули в Минздраве.
Благодаря принятому правительством постановлению у граждан появится альтернатива частным медцентрам с их дорогими медуслугами.
Госучреждения смогут повысить зарплаты медработникам за счет расширения внебюджетной деятельности. Кроме того, будет обеспечено эффективное использование имеющегося медоборудования.
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