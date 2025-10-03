Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89e5b9ef-7167-4804-b476-420f09bae29f/conversions/b3b7ac73-b80b-4581-9d9a-2421269c1883-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89e5b9ef-7167-4804-b476-420f09bae29f/conversions/b3b7ac73-b80b-4581-9d9a-2421269c1883-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89e5b9ef-7167-4804-b476-420f09bae29f/conversions/b3b7ac73-b80b-4581-9d9a-2421269c1883-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89e5b9ef-7167-4804-b476-420f09bae29f/conversions/b3b7ac73-b80b-4581-9d9a-2421269c1883-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Сегодня общество задается вопросом: если ООН не реагирует на преступления Киева и на другие преступления, которые совершаются в мире, то для чего тогда существует эта площадка? Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник поделился, что бы ответил на этот вопрос.

Родион Мирошник, как переговорщик, заявил, что самое простое в переговорах - встать и хлопнуть дверью, если что-то не понравилось, то перестать работать, искать варианты выхода из сложившейся ситуации, искать компромиссы.

Но когда остается шанс договориться и сбалансировать мир, который сильно поменялся за последние десятилетия, то Россия предлагает свои варианты реформ. Она считает, что ООН должна быть, ведь в ней, по словам собеседника, сосредоточены правильные философские подходы. "Вопрос, как соблюдают эти нормы, права человека, нормы, заложенные в Уставе ООН. Ведь там все правильные вещи", - сказал он в "Актуальном интервью".

Родион Мирошник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfa6b3e1-3177-40f5-aed9-f1b9deab8365/conversions/c5cfb33b-6aae-4542-bc5b-8c5013009ba3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfa6b3e1-3177-40f5-aed9-f1b9deab8365/conversions/c5cfb33b-6aae-4542-bc5b-8c5013009ba3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfa6b3e1-3177-40f5-aed9-f1b9deab8365/conversions/c5cfb33b-6aae-4542-bc5b-8c5013009ba3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfa6b3e1-3177-40f5-aed9-f1b9deab8365/conversions/c5cfb33b-6aae-4542-bc5b-8c5013009ba3-xl-___webp_1920.webp 1920w Родион Мирошник

Эксперт считает, что главная проблема заключается в манипуляции правами, применении двойных стандартов. Родион Мирошник признал, что в некоторых моментах ООН устарела, устарела и в раскладе сил. "Совершенно неверно, когда в решающем органе, в Совете Безопасности ООН, к примеру, не представлена Индия, у которой самое крупное население, поэтому Россия обращает внимание на то, что нельзя принимать глобальные решения, не учитывая интересы Индии. Нельзя принимать решения, когда не представлены, к примеру, крупнейшие игроки Африки. При этом концентрация западных стран в управляющих органах ООН чрезмерна", - выразил мнение он.

Попытка сократить мир до Запада присутствует сегодня во многих международных организациях.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима заявил, что система бинарного мира была разрушена в 1991 году, а все организации строились на системе противовесов, когда мнению западников предлагались мнения социалистического лагеря, и таким образом они уравновешивали друг друга.