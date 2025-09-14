"Мисс Беларусь - 2025": Беларусь - это страна возможностей

Финал конкурса "Мисс Беларусь - 2025" прошел зрелищно. На неделе стало известно имя девушки, которая отправится представлять страну на международном конкурсе красоты.

Новая "Мисс Беларусь - 2025" - Алена Кучерук. Девушка родом из Донецка, но свой настоящий дом обрела под цвет голубых глаз. Синеокая стала для девушки страной возможностей и местом для больших побед.

На белорусском небоскребе зажглась новая звезда. Под пристальным вниманием общественности Алена Кучерук титулована первой красавицей страны. Поддержать девушку с трибун приехали самые близкие. Финал конкурса для Алены стал хорошим поводом встретиться с родными спустя долгий месяц разлуки.

Дарья Валюшкина, учащаяся Новополоцкого государственного музыкального колледжа:

"Сердце билось сильнее - это счастье сложно описать словами. Мы действительно радовались и понимали, что победа была заслуженной".

Окончив полоцкую школу № 17, Алена пошла навстречу детской мечте. Сегодня девушка - студентка 4 курса Новополоцкого государственного музыкального колледжа. Специальность "дирижирование" мисс выбрала еще будучи совсем ребенком. Именно любимое дело привело Алену Кучерук на сцену Дворца спорта. Во время выступления в Центре культуры Новополоцка девушку заметили и предложили прийти на кастинг, так и началась красивая история.

Наталья Молисова, директор Новополоцкого государственного музыкального колледжа:

"В жизни она очень скромный человек. Но со временем стала раскрываться: концертные турне с хором, а в 2025 году она уже выступала на сцене Центра культуры Новополоцка в составе вокального ансамбля".

"Мисс Беларусь" из самой простой семьи: мама - социальный работник, отец - шахтер. Сама родом из Донецка. В возрасте 7 лет девушка вместе с семьей покинула родной дом и сразу обрела новый. Уже 11 лет она наследница исторического рода Евфросинии Полоцкой. Именно в Витебской области прошло становление новой мисс.

Алена Кучерук, обладательница титула "Мисс Беларусь - 2025":

"Знаете, если смотреть на мой пример, я считаю, что Беларусь - это страна возможностей. Я из самой обычной семьи, самая простая девушка, без каких-то особых достижений. Моя мама - белоруска, и однажды она встретила моего отца. Вместе они переехали в Украину, там родилась моя старшая сестра, а потом уже появилась я. Мы прожили там еще 7 лет, но случилась ситуация, которая нас очень напугала, и мы уехали к бабушке на лето. Мама решила, что не хочет рисковать детьми, и мы остались здесь".

На протяжении месяца финалистка 14-го сезона Национального конкурса "Мисс Беларусь" доказывала личным примером, что высокая шпилька и работящий нрав могут сложиться в единую симфонию. Марафон добрых дел продолжит, только уже в новом статусе.

"Конечно, в роли "Мисс Беларусь" я хотела бы продолжать и развивать тему, которую поднимала на интеллектуальном конкурсе в финале. Тема тяжело больных детей для меня очень трогательная. Она действительно пробирает меня до слез, до мурашек", - рассказала девушка.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"У нас действительно прекрасные, красивые и умные девушки. Это отличный шанс показать всему миру, насколько у нас все здорово и какие белорусские девушки - лучшие".

Главную красавицу страны выбирали всей Синеокой - тысячи человек в зале и миллионы по ту сторону экрана. В этом году возглавил судейскую коллегию министр информации Марат Марков. Также в число членов жюри вошли председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, директор и художественный руководитель Национальной школы красоты Божена Еремич.

Призвание женщин - украшать мир. Так сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Среди множества призов, есть один особенный - лично от главы государства.