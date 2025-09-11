3.64 BYN
"Мисс Беларусь-2025": как идут последние приготовления к финалу
Всего один день остался до финала "Мисс Беларусь - 2025". На протяжении месяца 24 девушки со всей страны старательно готовились к конкурсу. Дефиле, этикет, мастер-классы и благотворительность.
Осанка, каблуки и яркая улыбка - и вот он, обратный отсчет до часа X. Лицо всей страны Беларусь выберет уже в 14-й раз. И по традиции судьба девушек определится на сцене столичного Дворца спорта. Чтобы все прошло как по маслу, здесь идут последние приготовления. Где-то настраивается свет, где-то настраивается звук. Также на локации все причастные - это танцевальные коллективы, организаторы, хореографы, визажисты и режиссеры.
Каждый шаг, каждый взгляд на сцене отрабатывается до мелочей. Репетиции не прекращаются: девушки выходят на сцену, чтобы убедиться в каждом своем движении и в каждом этапе, чтобы финальный выход стал совершенством.
Ведь даже как держать осанку до того, как правильно взглянуть в камеру, имеет значение.
Кстати, конкурс не только про красоту, но еще и про интеллект. Немного подслушав закулисье, девушки переживают по поводу каверзных вопросы от жюри. То, как девушка сможет показать свой кругозор, сыграет не менее важную роль в решении жюри. Что ж, билеты еще пока есть в продаже. Сцена Дворца спорта не оставит равнодушным никого!