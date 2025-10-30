"Мисс Беларусь - 2025" привезет на конкурс "Мисс Вселенная" аромат родной страны

Подготовка к международному конкурсу идет больше месяца. Уже готовы наряды и аксессуары, изготовленные специально к финалу, а также национальный костюм, в котором белорусская мисс представит нашу страну. Также Алена Кучерук привезет в Таиланд запах родной страны. Специально для конкурса "Мисс Вселенная" изготовлены духи, которые белорусская сторона презентует как подарок на традиционном благотворительном вечере.

Алена Кучерук, обладательница титула "Мисс Беларусь - 2025": "Самую сильную эмоцию, которую я испытываю сейчас, это ответственность. Потому что на моих, так скажем, хрупких плечах лежит ответственность представлять нашу прекрасную Беларусь на международном конкурсе "Мисс Вселенная". Оглядываясь назад, я понимаю то, что проделана большая работа. Я благодарна моей команде. Это профессионалы своего дела, и без них я бы не справилась. Со мной были проведены уроки по визажу и прическе. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что я полностью готова представлять нашу страну и готова, в принципе, ко всему".