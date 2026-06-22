Митинг-реквием прошел в мемориальном комплексе "Тростенец"

В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа вся страна чтит героев, тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир. А его завещано беречь.



Об этом говорили 22 июня участники митинга-реквиема, который прошел в мемориальном комплексе "Тростенец". Тысячи людей собрались в памятном для нашей страны месте, чтобы вспомнить и отдать дань уважения.

Митинг-реквием в мемориальном комплексе "Тростенец" объединил сегодня несколько тысяч человек - представителей разных поколений. К месту памяти и скорби принесли цветы как символ нашей благодарности за мир.

Факт Тростенец был крупнейшим на территории СССР и четвертым в мире лагерем смерти. Он объединяет несколько мест массового уничтожения людей.

Проводить здесь общегородской митинг-реквием стало уже традицией. Церемония возложения цветов, посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, проходит у монумента "Врата памяти". Здесь находятся представители общественных объединений и трудовых коллективов, все неравнодушные к событиям военного лихолетья.