Как чувствуют себя новые граждане Беларуси в стране

Беларусь открыта для всех, кто выбирает мир и приезжает сюда с открытой душой.

В этом убеждаются уроженцы Украины и других стран, для которых "Синеокая" стала вторым домом. Здесь они обретают семейное благополучие, достойную работу и главное - уверенность в своем завтра.

Как белорусский паспорт открывает возможности для новых граждан, смотрите в репортаже Марины Романовской.

Маленький Ваня пока не понимает, почему его мама такая счастливая. Уроженка Украины Сабина Свиленок готова делиться своей радостью со всем миром, потому что сбылась мечта - теперь она гражданка Беларуси. Для нее слова присяги были такими важными и искренними.

У меня есть свои права и обязанности перед государством. Очень переживала моя мама, поэтому когда я ей позвонила и сказала, что мне дали гражданство, то у нее пошли слезы счастья. Это счастье быть гражданином Беларуси. Президент сделал столько много всего, поэтому самое главное - удержать это все. Сабина Свиленок, уроженка Украины, гражданка Беларуси

Вся семья в сборе, а это уже повод интересно провести время, прогуляться по живописным местам. 17 сентября - важная дата для каждого белоруса, и она не только об истории. А еще о современности и о будущем, так рассуждает молодая мама. Для нее важно, чтобы дети делали первые шаги под мирным небом, а родители были уверены в их будущем.

"Здесь я родила старшего и младшего ребенка. За все спасибо Беларуси, потому что все, что я получила, я получила тут. Здесь тихо, спокойно, мирное небо, есть работа, есть куда сходить и отдохнуть. У нас красивая страна. Я рада, что я теперь белоруска", - делится эмоциями Сабина.

Сабина Свиленок с семьей

В августе 2024 года глава государства подписал очередной указ о приеме в белорусское гражданство 243 человека, в их числе 23 несовершеннолетних. Это уроженцы Украины, Молдовы, Армении, Грузии, Ливана, Туркменистана - все они прибыли в Беларусь на постоянное место жительства более пяти лет назад, и она их приняла.

Беларусь открыта для всех, кто приезжает с чистыми помыслами. Новые граждане успешно работают в сельском хозяйстве, некоторые нашли себя в образовании и медицине, в строительстве. Многие создали здесь семьи, и теперь с гордостью говорят - мы белорусы.

Добруш уже стал родным и для семьи Лавровых. До 2015 года они жили в Украине в страхе и ужасе от обстрелов. Пришлось спасаться в Беларуси.

Это самое безопасное и спокойное место. Беларусь - страна, в которой можно растить детей. Здесь я обрела душевное спокойствие, которого у меня никогда не было. Ольга Лаврова, уроженка Украины, гражданка Беларуси

Их как родных встречали в Беларуси, и это до сих пор в памяти Лавровых. Семье помогали с продуктами и одеждой. Все члены семьи были уверены, что здесь они точно станут своими. И годы спустя белорусский паспорт является тому подтверждением.