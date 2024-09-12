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Томаш Шмидт рассказал, почему заранее в Польше не были приняты меры по предупреждению наводнения
Польский диссидент, экс-судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт выразил мнение в "Актуальном интервью" относительно большого наводнения, которое произошло в Польше.
Многие выступили с критикой официальной Варшавы, начали упрекать в том, что не были проведены предварительные меры по обеспечению безопасности, отсутствовали инвестиционные ресурсы в инфраструктуру, и это все привело к плачевным последствиям - пришлось эвакуировать многие города.
Было немного времени, но можно было подготовить информацию, что предстоит затопление. Дональд Туск получил информацию рано, но он не передал это людям. Например, в соцсетях жители говорили: "У нас было 15 минут, чтобы убежать, загрузить все в машину и спасти себе жизнь". По официальным данным, насколько я помню, погибло семь или восемь человек, но неофициальные данные приходят очень серьезные. Люди, которые помогали тем, кто пострадали, говорили, что жертвы исчисляются сотнями. Я не знаю, насколько это правда, но если так, то для правительства Дональда Туска возникнет большая проблема, потому что органы власти не сработали как надо.
Многие поляки на собственных форумах обсуждают до сих пор, что эта вся ситуация произошла и в том числе из-за того, что Польша во многом выделяет колоссальное количество ресурсов, берет кредиты на покупку той же корейской военной техники, а на какие-то социальные нужды государство очень сильно ужало бюджет.
Томаш Шмидт подтвердил, что на оружие в стране идет очень много денег: "Вот только зачем это оружие, непонятно. Никаких угроз со стороны Беларуси для Польши нет. Беларусь - мирная страна. Или, может быть, угроза исходит со стороны России, с Калининградской области? Просто смешно. Нет, это лоббинг", - сказал он.
Действительно, ведь на этом просто кто-то зарабатывает. Например, как концерн Lockheed Martin, который поддерживает своих людей и продает им оружие, а кто-то его покупает.
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