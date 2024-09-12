Томаш Шмидт рассказал, почему заранее в Польше не были приняты меры по предупреждению наводнения

Было немного времени, но можно было подготовить информацию, что предстоит затопление. Дональд Туск получил информацию рано, но он не передал это людям. Например, в соцсетях жители говорили: "У нас было 15 минут, чтобы убежать, загрузить все в машину и спасти себе жизнь". По официальным данным, насколько я помню, погибло семь или восемь человек, но неофициальные данные приходят очень серьезные. Люди, которые помогали тем, кто пострадали, говорили, что жертвы исчисляются сотнями. Я не знаю, насколько это правда, но если так, то для правительства Дональда Туска возникнет большая проблема, потому что органы власти не сработали как надо.

Томаш Шмидт