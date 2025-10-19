3.73 BYN
Многодетная мама из Бобруйска победила на конкурсе "Краса Беларуси"
В Минске подвели итоги республиканского конкурса "Краса Беларуси". Первое место на конкурсе красоты многодетных мам заняла бобруйчанка Ольга Горячева. Участница боролась за титул вместе с 15 конкурсантками со всей страны, прошла 2 этапа отбора и 7 конкурсных дней. Все продемонстрировали конкурсные номера, показали себя с творческой стороны и прошли обучение дефиле.
Ольга Горячева, обладательница титула "Краса Беларуси - 2025":
"Чем ближе к конкурсу, сомнения возникают, а может быть, не нужно, а может быть, поехать к детям и наслаждаться многодетством, а не сценой. Я хотела бы пожелать всем семьям любить друг друга, любить своих детей, любить свою родину. И тогда все будут счастливы".
Конкурс проходит уже пятый год. Его конкурсантки - многодетные мамы, которые активно заявляют о своих жизненных целях и задачах, являются ярким примером для своих детей. В рамках конкурса участницы записали видеообращение будущим поколениям о важности сохранения исторической правды.