Многодетная мама из Бобруйска победила на конкурсе "Краса Беларуси"

В Минске подвели итоги республиканского конкурса "Краса Беларуси". Первое место на конкурсе красоты многодетных мам заняла бобруйчанка Ольга Горячева. Участница боролась за титул вместе с 15 конкурсантками со всей страны, прошла 2 этапа отбора и 7 конкурсных дней. Все продемонстрировали конкурсные номера, показали себя с творческой стороны и прошли обучение дефиле.

"Чем ближе к конкурсу, сомнения возникают, а может быть, не нужно, а может быть, поехать к детям и наслаждаться многодетством, а не сценой. Я хотела бы пожелать всем семьям любить друг друга, любить своих детей, любить свою родину. И тогда все будут счастливы".