Могилев присоединился к празднованию Дня народного единства

Белорусы и те, для кого наша страна стала вторым домом 17 сентября, в День народного единства с особой гордостью говорят о своих достижениях и важности созидания.

Праздничные мероприятия

Могилев присоединился к эстафете праздничных событий. Тематические площадки 17 сентября работают по всему городу. Главная (и теперь это станет традицией) - в Музее славы Могилевщины. Он стал подарком городу в честь 80-летия Великой Победы.

Это первый VR-музей в Беларуси. Его экспозиции благодаря современным технологиям погружают в историю становления региона, начиная с довоенного прошлого и заканчивая современными достижениями - то, чем гордится сегодня область. Конечно, героизмом могилевчан в годы Великой Отечественной войны. Важно не забывать, какой ценой нам достался мир, считает курсант Белорусской военной академии Кирилл Холдоба. Будучи кадетом, его патриотические эссе не раз побеждали в престижных конкурсах.

Кирилл Холдоба, курсант Военной академии Беларуси:

"День народного единства - не просто праздник, это действительно символ и прежде всего мира. И мы сделаем все, чтобы сохранить его. Мы должны быть сплоченными. Ведь только тогда все получится. Мы белорусы. И гордимся нашей страной".

В Музее славы Могилевщины награды принимали те, кто и сегодня своими достижениями прославляет малую родину - военные, учителя, спортсмены, врачи и артисты, участники патриотической акции "Дорогами памяти". Специальная премия Могилевского облисполкома в социальной сфере вручена самым достойным.

Валерия Азаренко, солистка Могилевской областной филармонии:

"Это большая гордость - жить, творить и работать в этой замечательной стране, которую по крупицам строят наши белорусы. Нам доверили очень большую ответственность. Мы обещаем в свою очередь, что будем строить счастливое будущее для нас, для наших детей, подрастающего поколения".

Лиана Шустова, специалист отдела Института повышения квалификации и переподготовки Белорусского госуниверситета пищевых и химических технологий:

"Мы едины, и это очень важно для того, чтобы жить, развиваться, растить детей в независимом государстве. И сегодня в такой важный день мы получили такую важную награду".

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Мы едины в том, что мы любим свою родину. Мы гордимся, что живем в Беларуси. Мы стараемся сделать ее лучше, краше. Все необходимое есть - спокойная страна, есть мирное небо, есть возможности - открыты все двери. Государство помогает по всем направлениям. Работайте, дерзайте!"