Могут отключить свет, а могут и выселить - как в Минске борются с неплательщиками "коммуналки"

счет за ЖКУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a57094a1-5a58-4c54-b0c9-cd98790f71dd/conversions/b7243dcf-3cc8-4999-afaa-99acb05640d4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a57094a1-5a58-4c54-b0c9-cd98790f71dd/conversions/b7243dcf-3cc8-4999-afaa-99acb05640d4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a57094a1-5a58-4c54-b0c9-cd98790f71dd/conversions/b7243dcf-3cc8-4999-afaa-99acb05640d4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a57094a1-5a58-4c54-b0c9-cd98790f71dd/conversions/b7243dcf-3cc8-4999-afaa-99acb05640d4-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Центре информационных технологий Мингорисполкома рассказали, с какими последствиями могут столкнуться жильцы, не оплачивающих коммунальные услуги. Так, граждан, которые забыли оплатить ЖКУ за предыдущий месяц, по телефону уведомят о необходимости произвести оплату, а также о последствиях ее невнесения. Причем звонить могут как на городской, так и на мобильный номер.

Если человек не производит оплату на протяжении двух месяцев, поставщики услуг имеют право приостановить оказание ему коммунальных услуг. К слову, с начала 2025 года без света остались 5 554 потребителя, без воды - 762.

Если не платить 3 месяца и более

А вот с граждан, не оплачивающих коммунальные платежи в течение трех месяцев, задолженность будет взыскана либо через органы принудительного исполнения, либо по месту получения дохода (по месту работы, получения пенсии и др.). Но в таком случае оплатить придется не только сумму долга за коммунальные услуги, но и госпошлину, нотариальный тариф, принудительный сбор и т. д.

А еще судебные исполнители могут применить меры по обеспечению исполнения исполнительного документа - арестовать имущество, банковские счета, транспортное средство и проч.

Если в жилом помещении, по которому имеется задолженность, зарегистрированы несовершеннолетние дети, начисляющие организации направляют информацию о таких квартирах в управления образования районов г. Минска. И такие семьи обязательно проверят - не находятся ли дети в них в социально-опасном положении.

А если скопился долг за 6 месяцев…

Наниматели квартир, которые не оплачивают коммунальные услуги на протяжении 6 месяцев, подлежат выселению либо переселению. "Собственники понуждаются к отчуждению жилых помещений частной формы собственности, либо такие квартиры продаются с публичных торгов", - пояснили в ЦИТ Мингорисполкома.

выселение из квартиры за неоплату ЖКУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4884850-1c8b-425a-819a-22ecb18b781d/conversions/ddd4fe66-5edb-46ee-8576-41615cdcbf30-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4884850-1c8b-425a-819a-22ecb18b781d/conversions/ddd4fe66-5edb-46ee-8576-41615cdcbf30-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4884850-1c8b-425a-819a-22ecb18b781d/conversions/ddd4fe66-5edb-46ee-8576-41615cdcbf30-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4884850-1c8b-425a-819a-22ecb18b781d/conversions/ddd4fe66-5edb-46ee-8576-41615cdcbf30-xl-___webp_1920.webp 1920w

Немного статистики

С начала 2025 года КУП "Минские городские общежития" было подано:

2 исковых заявления о выселении из арендного жилья (1 решение суда было исполнено);

8 исковых заявлений о выселении из жилых помещений государственного жилищного фонда (1 решение суда было исполнено).

За этот же период территориальными отделами принудительного исполнения г. Минска было возбуждено 9 исполнительных производств с требованием о выселении должников с предоставлением им арендного жилья, результатом которых стало выселение с добровольным сроком.