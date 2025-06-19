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Могут отключить свет, а могут и выселить - как в Минске борются с неплательщиками "коммуналки"
В Центре информационных технологий Мингорисполкома рассказали, с какими последствиями могут столкнуться жильцы, не оплачивающих коммунальные услуги. Так, граждан, которые забыли оплатить ЖКУ за предыдущий месяц, по телефону уведомят о необходимости произвести оплату, а также о последствиях ее невнесения. Причем звонить могут как на городской, так и на мобильный номер.
Если человек не производит оплату на протяжении двух месяцев, поставщики услуг имеют право приостановить оказание ему коммунальных услуг. К слову, с начала 2025 года без света остались 5 554 потребителя, без воды - 762.
Если не платить 3 месяца и более
А вот с граждан, не оплачивающих коммунальные платежи в течение трех месяцев, задолженность будет взыскана либо через органы принудительного исполнения, либо по месту получения дохода (по месту работы, получения пенсии и др.). Но в таком случае оплатить придется не только сумму долга за коммунальные услуги, но и госпошлину, нотариальный тариф, принудительный сбор и т. д.
А еще судебные исполнители могут применить меры по обеспечению исполнения исполнительного документа - арестовать имущество, банковские счета, транспортное средство и проч.
Если в жилом помещении, по которому имеется задолженность, зарегистрированы несовершеннолетние дети, начисляющие организации направляют информацию о таких квартирах в управления образования районов г. Минска. И такие семьи обязательно проверят - не находятся ли дети в них в социально-опасном положении.
А если скопился долг за 6 месяцев…
Наниматели квартир, которые не оплачивают коммунальные услуги на протяжении 6 месяцев, подлежат выселению либо переселению. "Собственники понуждаются к отчуждению жилых помещений частной формы собственности, либо такие квартиры продаются с публичных торгов", - пояснили в ЦИТ Мингорисполкома.
Немного статистики
С начала 2025 года КУП "Минские городские общежития" было подано:
- 2 исковых заявления о выселении из арендного жилья (1 решение суда было исполнено);
- 8 исковых заявлений о выселении из жилых помещений государственного жилищного фонда (1 решение суда было исполнено).
За этот же период территориальными отделами принудительного исполнения г. Минска было возбуждено 9 исполнительных производств с требованием о выселении должников с предоставлением им арендного жилья, результатом которых стало выселение с добровольным сроком.
В Центре информационных технологий Мингорисполкома напоминают: чтобы избежать неприятных последствий, оплачивайте жилищно-коммунальные услуги ежемесячно не позднее 25-го числа.