"Молчаливое эхо войны". В Крупском районе открыли первый в Беларуси мемориал-часовню

"Молчаливое эхо войны" теперь отзывается в Минской области: в Крупском районе открыли первую в Беларуси часовню памяти. Ветераны военной контрразведки, Комитета государственной безопасности, представители местной власти, молодые люди и жители Крупского района возложили цветы к мемориалу, а живым памятником стала аллея в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Такая новая точка опоры для будущих поколений появилась в Крупском районе. Место для первой часовни памяти на белорусской земле выбрано неслучайно, ведь именно здесь в июне 1944-го погиб Василий Чеботарев. Он Герой Советского Союза, уроженец Крупского района. На берегу реки Бобр он принял свой последний бой и навсегда вписал имя в историю.

Олимпиада Степанова, дочь Василия Чеботарева

Олимпиада Степанова, дочь Василия Чеботарева: "Ощущаю большую гордость за отца. Ощущаю великую благодарность ко всей Беларуси, белорусскому народу, который отличается от всех, наверное, вот таким любвеобилием и великой оценкой вклада, который сделали люди во время войны".

Вячеслав Лопатко, председатель Крупского райисполкома

Вячеслав Лопатко, председатель Крупского райисполкома: "У нас юбилейный год - год 80-летия Великой Победы. Здесь сражались наши предки, нет нашего будущего без памяти. Чтить память предков заложено в генетике нашего белорусского народа, потому что мы заплатили очень высокую цену за ту победу".