Молодежный фестиваль инновационных технологий открылся в Национальном детском технопарке

12 июня в Национальном детском технопарке открылся Молодежный фестиваль инновационных технологий. С самого утра он стартовал с роботурнира, который собрал на одной площадке в Минске участников из 23 городов Беларуси и 34 городов России.

В эти дни Национальный детский технопарк превратился в настоящую арену для битвы роботов. Роботурнир - это не просто соревнование, а настоящий праздник современных технологий, а также возможность продемонстрировать свои навыки и побороться за звание лучших. Научный ринг объединил более 500 человек (это 392 команды из Беларуси и России).

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a03ee7c-b7e5-4c07-adb8-023894181218/conversions/8970ddcc-1d53-48f3-b9e9-f1ca1e07f3a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a03ee7c-b7e5-4c07-adb8-023894181218/conversions/8970ddcc-1d53-48f3-b9e9-f1ca1e07f3a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a03ee7c-b7e5-4c07-adb8-023894181218/conversions/8970ddcc-1d53-48f3-b9e9-f1ca1e07f3a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a03ee7c-b7e5-4c07-adb8-023894181218/conversions/8970ddcc-1d53-48f3-b9e9-f1ca1e07f3a5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отметим, что минский роботурнир - это отборочный этап для участия в международном фестивале "РобоФинист", который пройдет в Санкт-Петербурге уже в ноябре 2025-го.

"Основная цель данного мероприятия - вовлечение ребят в инновационные технологии, в том числе в робототехнику. Мы всячески будем поддерживать ребят, ведь это будущее Беларуси и будущие кадры государства. Я уверен, что в дальнейшем они станут высокомотивированными ребятами, будут двигаться к своей цели", - пояснил директор Национального детского технопарка Сергей Сачко.

Участник XII Минского открытого роботурнира Дмитрий Лобач принимает участие в категории "Лабиринт". В ней нужно проехать от стартовой ячейки до финишной как можно быстрее, но изначально путь неизвестен. Его нужно найти, построить кратчайший путь и проехать по нему. Парень признался, что самая сложная часть - проехать аккуратно и не сойти с дорожки.

К слову, здесь представлены самые разнообразные роботы - управляемые, автономные, наземные, воздушные, балансирующие. Участники соревнуются в 43 категориях, среди которых гонки беспилотных роботов-автомобилей, робофутбол, робосумо и перемещение умных машин по линии.

"Мы участвуем в соревнованиях по робофутболу. В нашей лиге надо играть в футбол один на один с другим роботом. И кто больше забил голов, тот и победил", - поделилась участница XII Минского открытого роботурнира (Россия) Анастасия Шукшина.