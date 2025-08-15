Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

В Испании из-за лесных пожаров закрыто более десятка дорог

Пожарный-доброволец стал третьим погибшим в результате сильных лесных пожаров в Испании. Тысячи людей эвакуированы из-за угрозы огня.

Из-за возгораний закрыто более десятка дорог, а движение скоростных поездов на участке Мадрид - Галисия приостановлено.

Всего в 2025 году лесные пожары в Испании уничтожили около 148 тысяч гектаров.

Продолжается борьба с огнем также в Португалии и Греции - новая эвакуация объявлена еще для нескольких десятков тысяч людей в трех греческих регионах.

Испанияпожарылесные пожары