В Испании из-за лесных пожаров закрыто более десятка дорог
Автор:Редакция news.by
Пожарный-доброволец стал третьим погибшим в результате сильных лесных пожаров в Испании. Тысячи людей эвакуированы из-за угрозы огня.
Из-за возгораний закрыто более десятка дорог, а движение скоростных поездов на участке Мадрид - Галисия приостановлено.
Всего в 2025 году лесные пожары в Испании уничтожили около 148 тысяч гектаров.
Продолжается борьба с огнем также в Португалии и Греции - новая эвакуация объявлена еще для нескольких десятков тысяч людей в трех греческих регионах.