Александр Лукашенко отметил позитивную тенденцию к росту оборота товаров и услуг с Индией

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индии Драупади Мурму и Премьер-министра Нарендру Моди с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Этот праздник Индия встречает в статусе наиболее динамичной крупной экономики мира. Ваша страна уверенно шагает вперед, сохраняет свою культурную самобытность и укрепляет международные позиции. Успехи в сферах технологий, образования и экспорта служат примером для других государств", - говорится в поздравлении Президенту Индии.

Александр Лукашенко обратил внимание, что диалог между Минском и Нью-Дели дает свой результат, и констатировал позитивную тенденцию к росту двустороннего оборота товаров и услуг.

"Пользуюсь торжественным случаем, чтобы подтвердить Вам приглашение посетить Минск в удобное время для знакомства с потенциалом Беларуси в разных сферах и определения перспективных направлений международного сотрудничества", - подчеркнул белорусский лидер.

В поздравлении Премьер-министру Индии Президент Беларуси отметил активную работу по формированию экономической и политической базы для выхода двух стран на уровень стратегического партнерства: созданы благоприятные условия для наращивания торгово-экономических связей, достигнут прогресс в реализации совместных проектов - локомотивов двустороннего взаимодействия, в том числе в промышленной, фармацевтической и оборонной сферах.