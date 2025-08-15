3.72 BYN
Александр Лукашенко отметил позитивную тенденцию к росту оборота товаров и услуг с Индией
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индии Драупади Мурму и Премьер-министра Нарендру Моди с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Этот праздник Индия встречает в статусе наиболее динамичной крупной экономики мира. Ваша страна уверенно шагает вперед, сохраняет свою культурную самобытность и укрепляет международные позиции. Успехи в сферах технологий, образования и экспорта служат примером для других государств", - говорится в поздравлении Президенту Индии.
Александр Лукашенко обратил внимание, что диалог между Минском и Нью-Дели дает свой результат, и констатировал позитивную тенденцию к росту двустороннего оборота товаров и услуг.
"Пользуюсь торжественным случаем, чтобы подтвердить Вам приглашение посетить Минск в удобное время для знакомства с потенциалом Беларуси в разных сферах и определения перспективных направлений международного сотрудничества", - подчеркнул белорусский лидер.
В поздравлении Премьер-министру Индии Президент Беларуси отметил активную работу по формированию экономической и политической базы для выхода двух стран на уровень стратегического партнерства: созданы благоприятные условия для наращивания торгово-экономических связей, достигнут прогресс в реализации совместных проектов - локомотивов двустороннего взаимодействия, в том числе в промышленной, фармацевтической и оборонной сферах.
"Убежден, что мы будем и дальше прикладывать все возможные усилия для расширения связей через успешную реализацию совместных проектов, - продолжил Александр Лукашенко. - Надеюсь на встречу с Вами в следующем году на платформе БРИКС в индийской столице".