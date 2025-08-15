Встреча Трампа и Путина в Анкоридже начнется 15 августа в 22:00

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/450bf678-299f-40e7-ba59-948b6e798f1c/conversions/550bd83c-b5f7-4bc8-99ca-b0a7dd87c0b9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/450bf678-299f-40e7-ba59-948b6e798f1c/conversions/550bd83c-b5f7-4bc8-99ca-b0a7dd87c0b9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/450bf678-299f-40e7-ba59-948b6e798f1c/conversions/550bd83c-b5f7-4bc8-99ca-b0a7dd87c0b9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/450bf678-299f-40e7-ba59-948b6e798f1c/conversions/550bd83c-b5f7-4bc8-99ca-b0a7dd87c0b9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже (штат Аляска) начнется 15 августа в 11:00 по местному времени (22:00 мск), сообщает ТАСС.

Это следует из графика американского лидера, распространенного пресс-службой Белого дома. Согласно документу, в 17:45 по местному времени (4:45 субботы мск) Трамп покинет Анкоридж и вылетит в Вашингтон.

Президенты России и США проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж. Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску.