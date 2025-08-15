3.72 BYN
Встреча Трампа и Путина в Анкоридже начнется 15 августа в 22:00
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже (штат Аляска) начнется 15 августа в 11:00 по местному времени (22:00 мск), сообщает ТАСС.
Это следует из графика американского лидера, распространенного пресс-службой Белого дома. Согласно документу, в 17:45 по местному времени (4:45 субботы мск) Трамп покинет Анкоридж и вылетит в Вашингтон.
Президенты России и США проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж. Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил в четверг, что встреча Путина и Трампа начнется с беседы тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. Затем к лидерам присоединятся члены делегаций - по пять человек с каждой сторон