Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву с днем рождения
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву с днем рождения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Природный талант и неповторимое актерское мастерство позволили Вам создать яркие и проникновенные художественные образы, покорить сердца многочисленных поклонников", - говорится в поздравлении.
Глава государства пожелал артистке доброго здоровья, счастья и долголетия. "Пусть Ваше творчество, ставшее неотъемлемой частью культурного достояния братских народов Беларуси и России, и в дальнейшем дарит зрителям радость, служит благородной цели укрепления дружбы между нашими странами", - отметил Президент.