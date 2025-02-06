Молодежным отрядам охраны правопорядка 21 год, расскажем, чего достигли за это время

Молодежным отрядам охраны правопорядка 21 год. Это одно из приоритетных направлений деятельности БРСМ. 6 февраля в стране прошли более сотни мероприятий, в которых приняли участие тысячи школьников и студентов. Эти юные белорусы живут под девизом "Мужество, ответственность, Отечество, патриотизм" и делают выбор в пользу мира и созидания.

Сергей Парфианович, командир отделения роты патрульно-постовой службы милиции:

"При борьбе с задержанным иногда случаются моменты, когда он хватает сотрудника милиции. И самый оптимальный, эффективный вариант в некоторых случаях - бросить человека через бедро".

Один из спецприемов рукопашного боя - бросок через бедро - у человека неподготовленного может вызвать смятение и панику. Для бойца МООП такие упражнения - дело привычное. Приемы молодые люди отрабатывают под чутким руководством сотрудников правоохранительных органов. Также в обязательной программе подготовки бойцы МООП - оказание первой медицинской помощи, сборка/разборка автомата. С последним Максим Веремейчик справляется за считаные секунды. Опыт дает о себе знать.

Максим Веремейчик, боец МООП:

"Я не раз был на дежурстве с сотрудниками милиции и вместе с ними патрулировал. Мне это безумно нравится. И, может быть, я в будущем свяжу с этим свою жизнь".

Будущего юриста, студента БГУ Глеба Моисеенко мооповцы приняли в свою команду менее года назад, а историй уже столько, что хоть книги пиши.

Глеб Моисеенко, боец МООП:

"Как-то раз женщина не хотела оплачивать проезд и выбегала из автобуса. Приходилось догонять вместе с сотрудниками милиции, объяснять человеку, что так делать нельзя. Также как-то раз на остановке разнимали драку".

По зову сердца наравне с правоохранителями бойцы МООП обеспечивают безопасность и спокойствие на улицах белорусских городов и деревень. Некоторые из них планируют связать свою жизнь с работой в силовых структурах. За прошедший год мооповцы вместе с милицией выполнили более 500 боевых задач.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Участвуя в этом движении, они получат такой идейный, мировоззренческий заряд любви к Родине, понимание принципов долга, морали, нравственности - то, что мы называем гражданско-нравственным воспитанием. И это пронесут впоследствии через всю свою жизнь, и в любой профессии (будь то гражданская, военная, коммерческий сектор, государственный) они в первую очередь останутся ответственными людьми, преданными нашей стране".

Молодежные отряды - приоритетное направление БРСМ

Они всегда в первых рядах! Эти отважные и смелые ребята - кадровый потенциал для силовых структур страны, они же обеспечивают связь поколений. Мооповцы не только незаменимые помощники правоохранителей, они вступали в бой со стихией в Гомельской и Могилевской областях во время урагана. На их счету десятки спасенных жизней.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Мы очень рады тому, что молодые люди в прошлом году также принимали участие в спасении на водах вместе с сотрудниками ОСВОД. Девушки из Белорусского государственного университета физической культуры спасли человека, который оказался в нетрезвом состоянии на территории акватории города Минска".

Александр Бражицкий, командир республиканского штаба МООП:

"Год начали активно. Более 9 тыс. наших бойцов приняли участие в электоральной кампании по выборам Президента Республики Беларусь. Ежедневно у нас выделялось 1,5 тыс. бойцов во время электоральной кампании. Также мы уже провели специальное комплексное мероприятие по предотвращению наркотизации в обществе".

Отряды МООП: выбор в пользу мира и стабильности