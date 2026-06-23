Мошенники не дремлют: аферисты звонят под видом медработников

Лжеработники поликлиники выманили у 87‑летнего минчанина все сбережения. Пожилому мужчине позвонили якобы из медучреждения. Под предлогом замены медицинской карты узнали номер пенсионного удостоверения.

Затем с ним связались лжеправоохранители: они заявили, что от его имени кто-то проводит незаконные финансовые операции.

Чтобы избежать уголовной ответственности, пенсионеру нужно было "задекларировать" сбережения. Следуя указаниям аферистов, мужчина передал прибывшей женщине‑курьеру около 26 тыс. рублей.

Анастасия Ковалевская, старший инспектор группы информации и общественных связей Советского РУВД г. Минска:

"Следуя указаниям аферистов, мужчина передал прибывшей женщине-курьеру 1700 долларов США и 20 тыс. рублей - деньги лежали в деревянной шкатулке, а для передачи использовали кодовое слово "Елисей".

Анастасия Ковалевская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/449c1ae4-7289-4a5f-a0fc-7db576104e43/conversions/b074a400-7745-43e0-83d8-526846077c93-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/449c1ae4-7289-4a5f-a0fc-7db576104e43/conversions/b074a400-7745-43e0-83d8-526846077c93-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/449c1ae4-7289-4a5f-a0fc-7db576104e43/conversions/b074a400-7745-43e0-83d8-526846077c93-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/449c1ae4-7289-4a5f-a0fc-7db576104e43/conversions/b074a400-7745-43e0-83d8-526846077c93-xl-___webp_1920.webp 1920w