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Мошенники не дремлют: аферисты звонят под видом медработников

Лжеработники поликлиники выманили у 87‑летнего минчанина все сбережения. Пожилому мужчине позвонили якобы из медучреждения. Под предлогом замены медицинской карты узнали номер пенсионного удостоверения.

Затем с ним связались лжеправоохранители: они заявили, что от его имени кто-то проводит незаконные финансовые операции.

Чтобы избежать уголовной ответственности, пенсионеру нужно было "задекларировать" сбережения. Следуя указаниям аферистов, мужчина передал прибывшей женщине‑курьеру около 26 тыс. рублей.

Анастасия Ковалевская, старший инспектор группы информации и общественных связей Советского РУВД г. Минска:

"Следуя указаниям аферистов, мужчина передал прибывшей женщине-курьеру 1700 долларов США и 20 тыс. рублей - деньги лежали в деревянной шкатулке, а для передачи использовали кодовое слово "Елисей".

Анастасия Ковалевская

В МВД напоминают: медработники и милиционеры не звонят в мессенджеры и не просят называть какие-либо коды.

Разделы:

ОбществоПроисшествия

Теги:

аферистымошенники