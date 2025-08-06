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Москва и Мурманск: в какие еще города России любят ездить белорусы на поезде
Белорусская железная дорога активно сотрудничает с российскими коллегами, а пассажиропоток между Беларусью и Россией с каждым годом только растет. Какие уже можно подвести итоги белорусско-российского плодотворного сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок, рассказал в "Актуальном интервью" первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД Константин Бояр.
"Если сравнить допандемийный 2019 год и 2025-й, то Белорусская железная дорога совместно с Российскими железными дорогами увеличила за первое полугодие 2025 года рост перевозок более чем на 130 %. И это учитывая, что в силу определенных обстоятельств мы перемещаемся только в Российскую Федерацию", - заявил в интервью он.
Однако, по словам эксперта, это стало элементом деловых взаимоотношений в рамках Союзного государства. Благодаря решениям, которые принимают Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Российской Федерации Владимир Путин, появилась возможность динамично развивать любую отрасль. И железная дорога не стала исключением.
Константин Бояр:
"Железная дорога - элемент экономики двух стран, а еще один из коммуникаторов населения. Сейчас поезд Минск-Москва в среднем только в одну сторону перевозит до 600 пассажиров, а туда и обратно - порядка 1 тыс. человек. И это, замечу, один из поездов. А вообще у нас с Российской Федерацией курсирует около 22 поездов регулярного сообщения".
Также представитель БЖД отметил, что логистика перевозок построена с учетом интересов граждан Российской Федерации и Республики Беларусь. На долю перевозок в Москву и Санкт-Петербург приходится более 80 %. "Но спросом пользуется и Мурманск, и Архангельск, и южное направление России. Вообще, сеть поездов проходит не только от начальной и конечной станций, а еще захватывает и много других административных центров - это Воронеж, Смоленск, Вологда, Петрозаводск. Такая универсальная система за счет своей логистики и технологических подходов позволяет связывать в целом регионы двух стран", - пояснил Константин Бояр.