Москва и Мурманск: в какие еще города России любят ездить белорусы на поезде

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Белорусская железная дорога активно сотрудничает с российскими коллегами, а пассажиропоток между Беларусью и Россией с каждым годом только растет. Какие уже можно подвести итоги белорусско-российского плодотворного сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок, рассказал в "Актуальном интервью" первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД Константин Бояр.

"Если сравнить допандемийный 2019 год и 2025-й, то Белорусская железная дорога совместно с Российскими железными дорогами увеличила за первое полугодие 2025 года рост перевозок более чем на 130 %. И это учитывая, что в силу определенных обстоятельств мы перемещаемся только в Российскую Федерацию", - заявил в интервью он.

Вагон поезда Минск-Москва news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16c880dc-e781-4e5d-a3d7-f27ea81c87f6/conversions/3e9e4608-62e6-425c-8976-3139f308b996-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16c880dc-e781-4e5d-a3d7-f27ea81c87f6/conversions/3e9e4608-62e6-425c-8976-3139f308b996-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16c880dc-e781-4e5d-a3d7-f27ea81c87f6/conversions/3e9e4608-62e6-425c-8976-3139f308b996-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16c880dc-e781-4e5d-a3d7-f27ea81c87f6/conversions/3e9e4608-62e6-425c-8976-3139f308b996-xl-___webp_1920.webp 1920w

Однако, по словам эксперта, это стало элементом деловых взаимоотношений в рамках Союзного государства. Благодаря решениям, которые принимают Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Российской Федерации Владимир Путин, появилась возможность динамично развивать любую отрасль. И железная дорога не стала исключением.

Константин Бояр:

"Железная дорога - элемент экономики двух стран, а еще один из коммуникаторов населения. Сейчас поезд Минск-Москва в среднем только в одну сторону перевозит до 600 пассажиров, а туда и обратно - порядка 1 тыс. человек. И это, замечу, один из поездов. А вообще у нас с Российской Федерацией курсирует около 22 поездов регулярного сообщения".