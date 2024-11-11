Мотивированная, образованная, активная молодежь - это стратегический ресурс государства

Прогрессивные идеи в разных сферах должны двигать страну. И именно молодежи предстоит продолжать наш исторический путь в мире, который так стремительно меняется. Александр Лукашенко, общаясь с молодыми белорусами, нередко подчеркивает их особую и ответственную роль в развитии страны. И о том, как важно не отмахиваться от опыта старших, а наоборот опираться на него и идти вперед.

Мотивированная, образованная, активная молодежь - это, по сути, стратегический ресурс любого государства. А инвестиции в подрастающее поколение - это инвестиции в наше будущее.

Какое оно, новое поколение белорусов, которые вот-вот будут "учить, лечить, строить" и управлять этой страной. Социальные лифты работают в стране для тех, кто стремится к своей цели.

Студентка магистратуры, преподаватель в университете и корреспондент "Первого информационного". Хороший пример, как можно все успевать и для чего это делать?

Стефания Винничек, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"С 1 курса я работала и осваивала другую практическую специальность, которая привела меня в Белтелерадиокомпанию. Я этому очень благодарна. Потому что получая юридическую специальность по направлению в юриспруденции, которую я продолжаю изучать в магистратуре уже с международным уклоном, с уклоном в право евразийской интеграции и также преподавая это своим студентам, которые у меня появились в этом году, я могу сказать, что это очень классная возможность, когда ты совмещаешь и трудовую деятельность, и учебную, поскольку ты меняешь роли и знаешь, как себя вести правильно в обществе. И возможность также заработать первые деньги, приобрести первый опыт, получить огромное количество социального капитала, связи, которые помогут открыть возможности в плане науки, и посещение международных мероприятий, приобретение бесценного опыта".

От 14 до 30 лет - это возрастные границы для слова "молодежь". В стране это каждый пятый белорус. Школьник, студент, молодой специалист - в зависимости от того, как человек проходит эти этапы, зависит будущее. Не обязательно вуз, в Беларуси это давно поняли - нужны и рабочие специальности, просто преподаваться они должны на уровне. Но если человек выбирает высшее образование, практика должна быть сразу. Не обучение ради учебы. Сразу и зарабатывать первые деньги, и пробовать себя в профессии - в сегодняшних реалиях это жизнеспособная модель.

Премия "За духовное возрождение"

"Новое поколение. К власти приходят, не только к власти… Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению. Я почему вам об этом говорю? Я говорил об этом в церкви и так далее для того, чтобы люди услышали это. А вам говорю потому, что нам с вами придется это поколение сформировать, нам с вами придется их посадить в свои кресла - работников творческих, культуры, так далее и тому подобное. И во власть. Тяжелейшая работа, но мы настроены ее организовать и провести", - сказал Александр Лукашенко во время церемонии вручения премии "За духовное возрождение" и специальных премий Президента.

Это видно даже по команде Президента, например, не так давно занявшим свои должности главы и зама Администрации Дмитрию Крутому и Александру Егорову - 43 года и 39 лет. Эту же тенденцию можно проследить и в кабинете министров. Например, новому министру культуры Беларуси тоже чуть больше 40.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Мы наши настоящие духовные ценности сохраняем как можем и будем это передавать нашим потомкам. А значит, все у нас будет хорошо. Значит, не зря была эта премия "За духовное возрождение" организована. Собственно, а чего еще больше ждать? Самое главное, чтобы мы оставались людьми в первую очередь. И мы будем это делать".

Открытые двери для молодого поколения

Накануне во время вручение премий "За духовное возрождение" и спецпремии слово "молодежь" со сцены Дворца Республики звучало очень часто. Награждали коллектив Молодежного театра эстрады, Гомельского детского социального пансионата, Минского колледжа искусств, столичного Дворца детей и молодежи. И это не полный список. Увидеть и сохранить таланты - этим сейчас занимаются глобально. От этого ведь тоже зависит, как завтра будет жить страна.

"И именно благодаря вам, уважаемые лауреаты, вашему служению высоким идеалам мы успешно противостоим тем вызовам, которые перед нами ставит время", - сказал белорусский лидер.

Каждый на своем месте должен делать все, чтобы сохранить страну. Такую нехитрую формулу выводит сама жизнь. В ней все дается только своим трудом. Трудовые страницы студенчества - опыт и база для будущих свершений. 18 тыс. молодых ребят ударно поработали в 2024-м. Казалось бы, простой, но такой ценный студотрядовский вклад в знаковые объекты и наше будущее.

Президент: Не теряйте трудового задора

"Не теряйте трудового задора. Помните, что ваши идеи и неиссякаемая энергия - это мотор, который двигает Беларусь вперед. Я верю в вас, в вашу силу, в ваши таланты. Я абсолютно убежден и точно знаю, впереди нас ждет еще больше грандиозных открытий и свершений. Потому что время такое. И это время выбрало нас!" - сказал глава государства, принимая участие во Всебелорусском слете студенческих отрядов.

Лучшие молодежные проекты сразу идут в работу. Так, разработанный в Витебском медуниверситете экспериментальный лекарственный препарат, предотвращающий развитие острой недостаточности надпочечников при сепсисе, сейчас готовится к серийному производству. Автор - студентка Каролина Григорьева.

Каролина Григорьева, студентка Витебского государственного медицинского университета:

"Пришла и сказала: хочу посмотреть, как делается наука. Кому-то помогала вначале, а потом мне дали проект. Когда я уже пришла, было все, чтобы сделать липосомы. Есть стартап-гранты, внутриуниверситетские, республиканские. Поддерживают, закупают реактивы, закупают еще какое-то необходимое оборудование даже студентам, не только молодым ученым"

Эволюционный путь развития

Все эти возможности как систему нужно было организовать. В сфере образования, как и в любой сфере, это пошаговое движение. И если 30 лет о фондах, стипендиях и связи университетов с реальным сектором можно было только говорить, то сегодня это абсолютно реальные вещи. И так, в Беларуси, во многом.

Алексей Авдонин, политический аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Наш Президент в своих выступлениях, заявлениях четко определяет: нам необходимо сохранить те основные направления, чтобы молодежь, та, которая придет в управление, ориентировалась в первую очередь на благо белорусского народа, ориентировалась на развитие нашей инфраструктуры, экономики, культуры, искусства, развитие всей нашей нации, сохраняя исторические корни, взаимосвязи, наши ценности, наши ключевые идентификации, нас, как белорусской нации, чтобы это не было утрачено в дальнейшие периоды развития и становления нашей белорусской нации".

Что думают молодые люди про возможности в Беларуси?

Что думает сама молодежь про возможности в стране, легко понять из интернет-форумов. Тем более что условия для учебы, жизни, первое рабочее место Сеть позволяет обсудить в сравнении: как это есть у нас, как происходит у соседей, в Австралии или Китае. Мир открыт, и у молодых людей есть возможность выбирать.

"Поступив в Академию управления, я убедилась, что она открывает перед нами огромнейшие возможности, потому что на данный момент я являюсь студентом года города Минска, и с каждым днем все больше и больше каких-то открытий, каких-то знакомств. Это все очень важно, поэтому очень хочется быть полезной своей стране, своей Родине", - поделилась одна из студенток.

"Я являюсь стипендиатом, лауреатом фонда Президента по социальной поддержке одаренной молодежи. Родители крайне рады. Родители тоже юристы, поэтому это им тоже близко. Продолжаем наше общее дело. Я узнавала, сколько в среднем зарабатывают юристы в частном секторе, сколько в государственном. Вне зависимости от того, какая специфика работы, уровень заработной платы, уровень дохода весьма достойный. Есть куда расти, радует, что есть много юридических сфер, в которых нет потолка", - рассказала будущий специалист.