Мотопарад, гала-концерт, фейверк. Ярко и масштабно отметит Минск свой день рождения

Минску 958 лет! Любимый город празднует день рождения.

Красивейший город на планете отметит праздник ярко и масштабно. От международного Олимпийского дня и мотопарада до гала-концерта и фееричной кульминации в честь Минска. Яркая праздничная программа ожидает гостей в каждом районе.

Нарядный Минск во всей красе готов к насыщенному событиями празднику. В этом году белорусской столице исполняется 958 лет. Праздник под мирным небом начнется с аккорда памяти и возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой". Затем более 20 площадок, в том числе и в Лошицком парке, откроют насыщенную программу в честь столицы-именинницы.

Метро в праздник меняет расписание

Метро в праздник меняет расписание: до полуночи интервал движения на Московской и Автозаводской ветках - 5 минут, на Зеленолужской - 7 минут.

Летопись мегаполиса с акцентом на визуал, детализацию образов и декораций воссоздадут более полутысячи любителей истории. "Мінск старажытны" со своим замком, ристалищем, рыцарями, конной кавалерией уже готов. Более 5 тыс. человек одновременно будут наблюдать это реалистичное шоу. Еще один вариант узнать о Минске - пешие экскурсии.

На мультиплощадке у Дворца спорта уже царит победный дух. До старта остаются считаные часы. В программе - Олимпийский день и музыкальный вечер. В 17:30 услышим мелодичные ритмы праздничного города.

В парке Горького - фестиваль профессий, у Дворца детей и молодежи - интерактивная программа "Открой мир ярких возможностей", в парке Победы - международные соревнования среди пожарных-спасателей. Насыщенная программа, чтобы 958-й день города остался в памяти.

Заключительным аккордом станет яркий праздничный фейерверк