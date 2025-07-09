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МВД Беларуси раскрыло коррупционную схему в нефтехимической отрасли
9 июля в МВД сообщили, что установлены факты получения взяток на протяжении длительного времени тремя должностными лицами двух нефтехимических предприятий.
Оперативное сопровождение вели сотрудники службы БЭП Гомеля и Гродно.
Денис Степанков, замначальника ГУБЭП МВД Беларуси:
"Фигуранты вступали в сговор с учредителем одной из частных организаций. За незаконное материальное вознаграждение составляли технические задания на закупку измерительного оборудования для нужд своих заводов таким образом, чтобы обеспечить бизнесмену победу в тендере. Следователями возбуждены уголовные дела за получение взяток. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы".
По этому делу правоохранители еще работают, подробностей не сообщают в интересах следствия. Но как подчеркнули в МВД, они на постоянной основе работают по выявлению системной деловой коррупции.