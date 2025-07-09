МВД Беларуси раскрыло коррупционную схему в нефтехимической отрасли

9 июля в МВД сообщили, что установлены факты получения взяток на протяжении длительного времени тремя должностными лицами двух нефтехимических предприятий.

Оперативное сопровождение вели сотрудники службы БЭП Гомеля и Гродно.

Денис Степанков, замначальника ГУБЭП МВД Беларуси:

"Фигуранты вступали в сговор с учредителем одной из частных организаций. За незаконное материальное вознаграждение составляли технические задания на закупку измерительного оборудования для нужд своих заводов таким образом, чтобы обеспечить бизнесмену победу в тендере. Следователями возбуждены уголовные дела за получение взяток. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы".