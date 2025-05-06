МВД хочет серьезно взяться за автошколы. За что могут лишить лицензии

Министерство внутренних дел Беларуси предложило установить перечень условий, при которых может быть приостановлено действие сертификата автошколы, пишет sputnik.by со ссылкой на газету "На страже".

Состоялось заседание Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в котором принял участие первый замглавы МВД Юрий Назаренко. На ней рассмотрели вопрос о качестве подготовки в автошколах.

Начальник ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков в своем докладе отметил, что в 2024 году получить права решили около 71 тыс. граждан. Теорию ПДД с первого раза сдали 58 % из них, а практику - лишь 35 %. Это, по его словам, требует принятия мер для повышения качества подготовки водителей.

"Для решения проблемы МВД выступает с инициативой определить конкретный перечень условий, при которых действие сертификата о соответствии учебной организации может быть приостановлено или отменено (прекращено)", - говорится в сообщении.

Также внесено предложение рассмотреть изменения в Единые программы подготовки водителей, увеличив количество часов обучения вождению с 50 до 70 и расширив использование интерактивных тренажеров.

С учетом инициатив МВД комиссия дала ряд поручений заинтересованным органам, чтобы они к третьему кварталу 2025 года подготовили соответствующие предложения.