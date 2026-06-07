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МВД подвело итоги конкурса для детей "#КиберПраво: твой щит в Сети"
В МВД подвели итоги республиканского конкурса для детей "#КиберПраво: твой щит в Сети". Школьники сами создавали приложения, игры, снимали обучающие видео, рисовали комиксы и стикерпаки, которые помогают распознать киберпреступника.
Заявок поступило более 1 тыс., но в финал вышли лишь 30 участников. Лучшим авторам щитов от мошенников вручили ценные призы - современные гаджеты.
Дмитрий Корзюк, замминистра внутренних дел Беларуси:
"Каждый ребенок, подавший работу (а это дети от 10 до 17 лет), владеет этой проблемой, обмануть уже детей будет невозможно. Равному среди равных порой проще донести информацию. Между детьми будет общение, благодаря конкурсу мы, возможно, кого-то уберегли или подсказали, как нужно поступить в той или иной ситуации. Направление кибермошенничества - вопрос, требующий дополнительного внимания"
Инициативы юных айтишников в будущем могут стать основой для реальных проектов по улучшению кибербезопасности.