МВД подвело итоги конкурса для детей "#КиберПраво: твой щит в Сети"

В МВД подвели итоги республиканского конкурса для детей "#КиберПраво: твой щит в Сети". Школьники сами создавали приложения, игры, снимали обучающие видео, рисовали комиксы и стикерпаки, которые помогают распознать киберпреступника.

"Каждый ребенок, подавший работу (а это дети от 10 до 17 лет), владеет этой проблемой, обмануть уже детей будет невозможно. Равному среди равных порой проще донести информацию. Между детьми будет общение, благодаря конкурсу мы, возможно, кого-то уберегли или подсказали, как нужно поступить в той или иной ситуации. Направление кибермошенничества - вопрос, требующий дополнительного внимания"