Йога в гамаках, зумба и шахматы: чем привлекает любителей ЗОЖ проект "Спорт для всех"

Первые выходные лета белорусы проводят активно и с пользой для здоровья. Уникальный проект Президентского спортивного клуба "Спорт для всех" второй год подряд делает тренировки доступными каждому.

Присоединиться могут все желающие, главное пройти процедуру регистрации. Предложены более 40 спортивных направлений, все занятия проходят под руководством профессионалов.

Первые выходные масштабного проекта выдались насыщенными и яркими. Более 1 тыс. участников собрались на разных локациях в Минске. Многие из них попробовали совершенно непривычные для себя виды спорта - от бега до шахмат. Также людям полюбились и различные танцевальные стили. Популярной еще с 2025 года остается зумба.

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"Очень хорошая идея для всех возрастов, не только для молодежи. Чем сидеть дома, лучше на свежем воздухе позаниматься спортом, танцами", - поделилась участница проекта "Спорт для всех" Ольга.

Первый сезон проекта задал серьезную планку, и возвращение активностей в парке жители Минска, да и других городов Беларуси, ждали с нетерпением. Обновленные локации, удобную логистику, занятия по душе сможет найти любой желающий.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

"Такие трендовые виды, как йога в гамаках, аэрострейчинг, цигун, кроссфит, воркаут - все это есть на сайте. Заходите, бронируйте, потому что все локации и активности разбираются как горячие пирожки".

Тренировки проходят на шести площадках в разных частях Минска - в парке имени 50-летия Великого Октября на улице Долгобродской, "Парке Тивали", парке имени Павлова, в Яблоневом сквере на улице Калиновского, пляже № 3 Цнянского водохранилища и возле Дворца спорта.

"Это самый классный проект, который только можно было выдумать. Это бесплатно. Больше всего меня радует, что это позволяет мамам, отправив мужа гулять по парку с коляской, уделить 50 минут себе, почувствовать удовольствие и свое тело", - считает тренер по йоге и стретчингу Александра Сучилина.

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Президентский спортивный клуб вместе с организацией Special Olympics во втором сезоне внедрил в проекты инклюзивную составляющую. Так, 6 июня прошел турнир по баскетболу среди участников с особенностями развития, а 7 июня в парке имени Павлова состоится турнир по мини-футболу.

Стать участником проекта проще простого - достаточно зарегистрироваться на сайте "Спорт для всех". За участие в каждом занятии участники получают 5 баллов. В будущем их можно обменять либо на мерч Президентского спортивного клуба, либо по итогам сезона принять участие в розыгрыше автомобиля. Это еще один приятный бонус, который принесет вам здоровый образ жизни. Самое главное - проводить выходные активно. Площадки будут работать вплоть до конца сентября.