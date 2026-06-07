3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Мендкович: Нельзя исключать, что очередные беспорядки в Белграде имеют рукотворный характер
Ситуация в Сербии обострена на фоне протестов. Мнением о том, кто стоит за беспорядками, что будет дальше, поделился политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия) Никита Мендкович.
"Не секрет, что Брюссель не первый год пытается дестабилизировать Сербию, будучи недовольным слишком независимой позицией Белграда и конкретно президентом этой страны Александром Вучичем. Брюссель и США неоднократно принимали разные меры по поддержке местной прозападной оппозиции", - напомнил эксперт.
По его мнению, нельзя исключать, что очередные беспорядки в Белграде имеют рукотворный и профинансированный характер. Есть в Сербии и более патриотически настроенные группы, отстаивающие собственную независимую политику, но какой из этих векторов в итоге победит и какую роль в этом сыграют беспорядки, покажет время. "Пока я не могу дать однозначного и уверенного прогноза. Попытки раскачать ситуацию внутри Сербии будут продолжаться до тех пор, пока Вашингтон и Брюссель не будут полностью удовлетворены подчиненной позицией республики", - заявил Никита Медкович.
Фото: "Известия"