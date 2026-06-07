"Не секрет, что Брюссель не первый год пытается дестабилизировать Сербию, будучи недовольным слишком независимой позицией Белграда и конкретно президентом этой страны Александром Вучичем. Брюссель и США неоднократно принимали разные меры по поддержке местной прозападной оппозиции", - напомнил эксперт.

По его мнению, нельзя исключать, что очередные беспорядки в Белграде имеют рукотворный и профинансированный характер. Есть в Сербии и более патриотически настроенные группы, отстаивающие собственную независимую политику, но какой из этих векторов в итоге победит и какую роль в этом сыграют беспорядки, покажет время. "Пока я не могу дать однозначного и уверенного прогноза. Попытки раскачать ситуацию внутри Сербии будут продолжаться до тех пор, пока Вашингтон и Брюссель не будут полностью удовлетворены подчиненной позицией республики", - заявил Никита Медкович.