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Климовичи принимают международный фестиваль детского творчества "Золотая пчелка"
Климовичи принимают один из самых ярких праздников детского творчества - международный фестиваль "Золотая пчелка". Более чем за 20 лет существования фестиваль стал культурным брендом Могилевской области.
В 2026 году мероприятие объединило свыше 600 участников из Беларуси, России и Таджикистана. Юные вокалисты, танцоры, художники и творческие коллективы борются за звание лучших в своих возрастных категориях.
Мухамад Негматов, руководитель делегации г. Душанбе (Таджикистан): "Мы приехали первый раз в Беларусь, нам очень понравилось. Очень радушные и гостеприимные люди. Надеемся еще приехать. Мы приехали с хорошим настроением за победой и с хорошим репертуаром".
Сарвиноз Мухиддинова, участница конкурса (Таджикистан): "Я приехала из Таджикистана с хорошим настроением. Мне здесь везде очень понравилось: природа хорошая, погода классная. Буду петь свою народную песню".
7 июня станет известен обладатель Гран-при фестиваля.
Для юных артистов участие в "Золотой пчелке" - это ценный опыт, а также возможность проявить свои лучшие навыки и наладить творческие контакты.