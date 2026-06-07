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Немецкие автогиганты передают простаивающие заводы компаниям из Китая
Автор:Редакция news.by
Немецкий автопром столкнулся со структурным тупиком, который вынуждает гигантов индустрии передать простаивающие мощности своим главным конкурентам - компаниям из Китая, сообщает агентство France-Presse.
Этот шаг недавно предприняла компания Stellantis, владеющая брендами Jeep и Fiat. Китайские бренды быстро набирают популярность в Европе и уже составляют более 9 % от общего объема продаж в регионе. Volkswagen - крупнейший европейский автопроизводитель, который находится в процессе сокращения тысяч рабочих мест из-за падения прибыли и продаж, также заявил, что открыт для идеи "партнерства" с китайскими производителями на своих заводах.
Фото: freepik.com