Немецкие автогиганты передают простаивающие заводы компаниям из Китая

Этот шаг недавно предприняла компания Stellantis, владеющая брендами Jeep и Fiat. Китайские бренды быстро набирают популярность в Европе и уже составляют более 9 % от общего объема продаж в регионе. Volkswagen - крупнейший европейский автопроизводитель, который находится в процессе сокращения тысяч рабочих мест из-за падения прибыли и продаж, также заявил, что открыт для идеи "партнерства" с китайскими производителями на своих заводах.