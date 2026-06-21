"Мы должны зубами вцепиться в историческую память": в Бресте проходит форум Союзного государства

Брест в эти дни стал площадкой для большого исторического международного диалога. В городе над Бугом стартовал Форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Сотни делегатов, экспертов, историков и молодежных лидеров собрались, чтобы не только сказать "мы помним", но и "мы не позволим забыть". Этот форум уже второй.

В прошлом году он прошел в Волгограде и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда же было принято решение сделать его ежегодным. Теперь очередь за Брестом. Здесь открылась трагическая, и в то же время выдающаяся страница подвигов защитников нашего общего Отечества.

85 лет назад Брестская крепость одной из первых приняла на себя удар фашистов. 85 лет спустя открыт идеологический фронт.

Разве беспамятство не является смертью? Забыть, быть забытым или стертым из памяти своих детей, внуков и народа в целом... Забывая себя и свои поступки, люди превращаются в зверей. Беларусь помнит, и помнит не одна. В этой битве за правду у нас много союзников - причем даже там, где правду принято накрывать толстым слоем лжи.

Это доказывает Брест, который снова становится единой крепостью - уже потомков, готовых защитить Отечество, защитить землю и главное мир от "чумы", где дети становятся разменной монетой в погоне за капиталом или большой политикой и влиянием.

возложение цветов к мемориалу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b41956b-73f3-40e9-94d1-2b11f9645cec/conversions/522ee91e-5d66-4292-8a73-1d7f22217a97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b41956b-73f3-40e9-94d1-2b11f9645cec/conversions/522ee91e-5d66-4292-8a73-1d7f22217a97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b41956b-73f3-40e9-94d1-2b11f9645cec/conversions/522ee91e-5d66-4292-8a73-1d7f22217a97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b41956b-73f3-40e9-94d1-2b11f9645cec/conversions/522ee91e-5d66-4292-8a73-1d7f22217a97-xl-___webp_1920.webp 1920w

На героической земле Бреста, которая первой приняла удары гитлеровцев, ученые, политики, эксперты, представители общественных организаций и молодежи из десятков стран. "Великое наследие - общее будущее" - не просто емкое название, а истина, без которой невозможно не просто мирное существование, а существование в принципе.

Артем Туров, член Генерального совета всероссийской политической партии "Единая Россия":

"Очень важно, что в нашем форуме Союзного государства принимают участие десятки стран. Это не только республики бывшего Советского Союза, это большая Евразия, потому что сторонников правды намного больше тех, которых олицетворяет коллективный Запад. Те, кто хотят управлять, которые привыкли решать за третьи страны, вмешиваться во внутренние дела в суверенных государствах".

Участие принимают представители 16 стран. Это не только СНГ, но Европы, Азии и Латинской Америки. Разум и историческая правда звучат и устами представителей тех стран, чьих политиков сегодня скорее можно отнести к спонсорам неонацистских течений и реваншизма. Но у общества одинаковое понимание о необходимости сохранения исторического наследия и бережного отношения к истории.

Вера Дели Тельман, внучка легендарного немецкого коммуниста Эрнста Тельмана news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e231c5f-07c6-4572-a84f-5d7fcbb311d0/conversions/967c8976-198a-47ff-bb69-b7435a10f36a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e231c5f-07c6-4572-a84f-5d7fcbb311d0/conversions/967c8976-198a-47ff-bb69-b7435a10f36a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e231c5f-07c6-4572-a84f-5d7fcbb311d0/conversions/967c8976-198a-47ff-bb69-b7435a10f36a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e231c5f-07c6-4572-a84f-5d7fcbb311d0/conversions/967c8976-198a-47ff-bb69-b7435a10f36a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вера Дели Тельман, внучка легендарного немецкого коммуниста Эрнста Тельмана:

"Я внучка первого секретаря Коммунистической партии Германии Эрнста Тельмана. Его убили в 44-м в концлагере, мою маму и бабушку тоже отправили в концлагерь. Сегодня я приехала в Брест, чтобы поблагодарить славную Советскую армию, которая освободила нас от нацизма. Беларусь в те первые дни приняла на себя удар. А сегодня вы для всех нас - огромный пример того, каким должно быть государство".

Маттео Педжо, почетный консул Беларуси в Италии, руководитель Комитета солидарности с Беларусью (Италия):

"Сегодня возрождение фашизма поддерживают те же силы, которые находятся в кризисе. Они используют фашизм для социального контроля внутри и для империалистических целей за рубежом. Народу Италии надо объединиться с народами и правительствами России и Беларуси против возрождения этих сил. И нам надо бороться всем вместе с многополярным, мультиполярным миром для более справедливого мирового порядка и для более справедливого общества".

Форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/accbf148-5ddb-42f7-a438-a1cc326538a0/conversions/5ed6bd9c-b567-4517-9f46-e5d1f81577cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/accbf148-5ddb-42f7-a438-a1cc326538a0/conversions/5ed6bd9c-b567-4517-9f46-e5d1f81577cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/accbf148-5ddb-42f7-a438-a1cc326538a0/conversions/5ed6bd9c-b567-4517-9f46-e5d1f81577cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/accbf148-5ddb-42f7-a438-a1cc326538a0/conversions/5ed6bd9c-b567-4517-9f46-e5d1f81577cb-xl-___webp_1920.webp 1920w

В рамках форума состоялись заседания трех секций. "История Великой Отечественной войны как консолидирующий фактор интеграционных процессов на постсоветском пространстве", "Духовно-культурные основы Великой Победы", "Идеология неонацизма как угроза цивилизационному миропорядку в контексте эскалации международной напряженности". Тематика каждой связана между собой. А задача - выработать единый рецепт противостояния идеологическим угрозам современности, поскольку, к сожалению, уже существующие институты миропорядка, увы, не способны нести свою первостепенную задачу.

Алексей Беляев, политолог:

"Накануне 85-летия нападения нацистской Германии на Советский Союз немецкий "Шпигель" удивил всех, выдав постисторическую рефлексию. Обложка с заголовком "Наша война против России". Там улыбающиеся немцы на фоне полыхающей нашей земли. Немецкий журналист констатировал: "Война - их!" И что 85 лет спустя образ врага на Востоке и ненависть к нему так и не были стерты ни грехами, ни покаянием за них. 85 лет спустя за Бугом снова раздается воинствующий клич, и немецкий штык снова прицелен на Восток - на нас".

Александр Артамонов, военный эксперт (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c5f8d70-25dc-4442-9810-6c2a30efce10/conversions/009952bf-fa89-44ed-9e36-6a394ea55afd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c5f8d70-25dc-4442-9810-6c2a30efce10/conversions/009952bf-fa89-44ed-9e36-6a394ea55afd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c5f8d70-25dc-4442-9810-6c2a30efce10/conversions/009952bf-fa89-44ed-9e36-6a394ea55afd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c5f8d70-25dc-4442-9810-6c2a30efce10/conversions/009952bf-fa89-44ed-9e36-6a394ea55afd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Артамонов, военный эксперт (Россия):

"Дело в том, чтобы понять, как нам жить с теми, кого мы считали своими соседями, в кого мы вложились (и они действительно наши соседи, но мы считали, что это добрые соседи) и которые, оказывается, имеют совершенно другой взгляд на мир, на жизнь и на свою роль в мире. И роль их идеологов основана на исключительности, на ощущении, что Европа превыше всего. На том, что "цветущий сад" они должны защищать, фактически вопреки всем остальным цивилизациям мира".

Год назад на первом форуме президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин инициировали создание Комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти. Работа приобрела системный характер и наполнилась интересными идеями и проектами.

Международный форум "Великое наследие - общее будущее" - это не только дань прошлому, но и обращение к истории для защиты настоящего и будущего. Потомкам победителей нацизма сегодня противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха. Это слова Президента Александра Лукашенко, которые вызвали большой фурор на первом форуме. Президент в присущей ему манере, называя вещи своими именами, произнес масштабную речь, четко раскладывая, что для нас история подвигов наших дедов, и почему эту память у нас так агрессивно пытаются отнять.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0066f44-a76f-4d44-b093-1b9f76222872/conversions/78880396-a984-40f2-8db3-94625c6668d6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0066f44-a76f-4d44-b093-1b9f76222872/conversions/78880396-a984-40f2-8db3-94625c6668d6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0066f44-a76f-4d44-b093-1b9f76222872/conversions/78880396-a984-40f2-8db3-94625c6668d6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0066f44-a76f-4d44-b093-1b9f76222872/conversions/78880396-a984-40f2-8db3-94625c6668d6-xl-___webp_1920.webp 1920w

В своем выступлении Президент Беларуси Александр Лукашенко на международном патриотическом форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в апреле 2025 года пояснил участникам важность сохранения исторической памяти.

"Почему мы так боремся за сохранение правды, исторической памяти?

Мы много очень правильных слов сказали. Но почему? Нам же задают этот вопрос и со стороны.

Это мое мнение. Еще раз подчеркиваю: может быть, не согласитесь, но я хочу, чтобы там услышали, почему мы так уцепились за эту память.

Во-первых, этой памятью мы должны гордиться. Они нам завидуют. Слава богу, что у нас есть поколение победителей, которыми мы гордимся. Это мы, понимаете… Вот они здесь, миллион погибших… Это мы. Поэтому мы за это и цепляемся.

Во-вторых. Потому что началась новая очередная война. Уважаемые друзья, она началась. Но не мы ее начинали.

Следующий этап этой войны будет война горячая, мировая война с оружием в руках. Мы этого не хотим. Сегодня идет этап войны в средствах массовой информации. Слава богу, пока. Мы дискутируем, боремся, сражаемся на этих площадках и так далее и тому подобное.

Идет война за умы наших людей и за головы. Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась.

Поэтому мы так уцепились за эту историческую память, чтобы показать нынешним, будущим поколениям, нашим детям, что у нас они были. И что если вдруг - нам надо сражаться за свою землю, за свои семьи, за своих детей так, как сражались они. Не жалея ни жизни, ничего, что у нас есть… Вот почему мы говорим об этой исторической памяти, а не потому, что нам хочется разговаривать.

Давайте откровенно. В нашем обществе немало людей, которые думают: а ну чего там, поговорили-поговорили, к памятнику сходили сегодня, назад пришли и так далее.

Нет. Как только забудем путь к Хатыни, Сталинграду, Брестской крепости, все вернется снова, мгновенно, даже не заметим. Поэтому мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память".

исторический кадр ВОВ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56a4ed65-3a1c-429a-9677-1536c920de27/conversions/79347dcb-95e4-422d-883a-1f27c679c4b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56a4ed65-3a1c-429a-9677-1536c920de27/conversions/79347dcb-95e4-422d-883a-1f27c679c4b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56a4ed65-3a1c-429a-9677-1536c920de27/conversions/79347dcb-95e4-422d-883a-1f27c679c4b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56a4ed65-3a1c-429a-9677-1536c920de27/conversions/79347dcb-95e4-422d-883a-1f27c679c4b6-xl-___webp_1920.webp 1920w

А ведь сколько лет нам пытались навязать эту стеснительность? Сколько можно вспоминать, праздновать День Победы или оплакивать людей, давно уже почивших? Разве не сокрушен был враг? Разве не истребили "коричневую чуму"? И вот - приехали! Теперь нарратив реваншизма более конкретен - "все не так однозначно", ставя знак равно между Третьим рейхом и Советским Союзом. И сегодня пока война идеологическая: битва за правду 85 лет спустя.