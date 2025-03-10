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"Мы - граждане Беларуси!" Паспорта в преддверии Дня Конституции вручили 22 школьникам
Свой первый главный документ в Совете Республики получили 22 школьника из разных регионов Беларуси. Паспорта в преддверии Дня Конституции по традиции вручают в рамках акции "Мы - граждане Беларуси!".
Атмосфера в Совете Республики царила праздничная. Ребята долго ждали этого дня. Признаются, волнительный момент. Все школьники - отличники учебы, победители различных конкурсов и олимпиад. С гордостью и трепетом молодые белорусы держат в руках свой первый главный документ.
Кстати, идея приглашать ребят и в особой обстановке вручать им важный документ принадлежит Белорусскому союзу молодежи. Инициативе 21 год. Несколько десятков тысяч юных белорусов за это время получили документ.
В торжественной обстановке паспорта школьникам будут вручать во всех регионах страны. Всебелорусская патриотическая акция продлится до 15 марта.