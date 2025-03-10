"Мы - граждане Беларуси!" - в зале Конституционного суда паспорта получили 27 школьников

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Стартовала акция "Мы - граждане Беларуси". В преддверии Дня Конституции юным белорусам по традиции вручают главный документ - паспорт.

Символично, что первая торжественная церемония прошла в зале Конституционного суда. Из рук председателя Петра Миклашевича документ получили 27 школьников. Все ребята - отличники учебы и победители различных конкурсов и олимпиад.

Кроме документов, в подарок школьники уже традиционно получили Конституцию, а также обложку на паспорт и книгу "Символы Беларуси".

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

"Вручение паспортов юным гражданам нашей страны в торжественной обстановке способствует воспитанию чувства гражданственности и патриотизма. Сегодня очень важно, чтобы при этом юноши и девушки понимали, что паспорт удостоверяет не только личность каждого из них, но и устанавливает как юридическую, так и фактическую их связь со страной, где они родились, живут и в настоящее время получают образование".

Торжественные вручения паспортов 14-летним школьникам пройдут в течение этой недели во всех регионах Беларуси. Напомним, идея приглашать юных белорусов и в особой обстановке вручать столь важный документ принадлежит Белорусскому союзу молодежи.