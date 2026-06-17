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"Мы воюем с нелюдями" - эксперт из ДНР прокомментировал атаку ВСУ на автобус с детьми

Безжалостный поступок. Именно так эксперты комментируют атаку ВСУ по автобусу с детьми из Беларуси.

Александр Кофман, председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики:

"Дети дороже всего, слеза одного ребенка, как говорил Федор Достоевский, стоит больше, чем поганые жизни всего того отребья, которое отдает эти команды. Слова "жалко" и "ВСУ" никогда не стоят рядом. К сожалению, я думаю, в Беларуси не видели кадры, когда пожилая женщина, пытающаяся уйти из зоны боевых действий в сторону России, становилась на колени и крестилась, чтобы ее не тронул украинский дрон. Есть видеозапись, как украинский дрон убивает эту женщину. О какой жалости мы сейчас говорим? Мы воюем с нелюдями".

Разделы:

ОбществоВ миреМнение

Теги:

атака ВСУатака БПЛАБрянская область