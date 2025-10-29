3.70 BYN
На базе БГУ стартовала Минская международная молодежная проектная лаборатория БРИКС
Впервые на базе Белгосуниверситета стартовала Минская международная молодежная проектная лаборатория БРИКС. Масштабный четырехдневный форум объединил студентов, аспирантов и молодых ученых из Беларуси и России.
Их общей задачей станет разработка проектов по приоритетным направлениям сотрудничества стран БРИКС - это уникальная возможность для начинающих исследователей приобрести практический опыт. Участникам предстоит решить технические задания в области международного сотрудничества и гуманитарного права, кадровой и молодежной политики, госуправления, образования, медицины, бизнеса, IT. Лучшие инициативы получат возможность дальнейшего сопровождения и реализации.
Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:
"Это очень важное мероприятие для нас. Мы понимаем, насколько важно объединение БРИКС - это объединение стран, которые формируют новый многополярный мир. Главный принцип - взаимоуважение, когда все равноправны. Данная платформа позволит молодежи выстраивать культурные и профессиональные отношения".
Концепция проектной лаборатории уже более трех лет успешно реализуется на базе МГИМО в Москве. За это время были разработаны востребованные проектные решения. Особое внимание уделяется проектам в сфере международного экономического сотрудничества.